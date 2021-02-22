港澳辦主任夏寶龍今天代表北京宣旨，強調香港的「愛國者治港」原則，同時預告北京會主導今次選舉改革，將本來為政府要務的修例工作也一手包辦，但當然不會讓特區官員「白逗人工」，最新交付的政治任務就是要求官員對挑戰「一國兩制」原則、破壞「一國兩制」實踐的行徑「堅決鬥爭」，並叮囑「必須拋開一切猶豫和搖擺」，往後官員推動政治任務料「更快更狠」。

夏寶龍發言中對特區管治者發表了四項要求，包括全面準確貫徹「一國兩制」方針、深入系統地學習領會「一國兩制」方針的精髓要義等，以解決香港面臨的各種困難和問題，呼籲無論遇到任何困難及挑戰，要始終堅定「一國兩制」制度自信不動搖。

夏同時要求官員「堅持原則、敢於擔當」，表明在涉及國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的重大原則問題上，「掌握特別行政區管治權的人必須勇敢站出來，站在最前列，把維護『一國兩制』作為最高責任，與那些挑戰『一國兩制』原則、破壞『一國兩制』實踐的行徑進行堅決鬥爭」，正式為政府官員豎起了「鬥爭」旗幟。

建制派狗咬狗 要變「精誠團結」

民望插水卻仍獲中央充份肯定的林鄭，最近向中共國家主席習近平述職時就獲讚敢於擔當，經常向反對陣營「開拖」的保安局局長李家超則明顯是當中「典範」；當連商經局局長邱騰華亦高調向被建制派視為眼中釘的港台開刀，可見官員的對外「鬥爭」，會隨着夏正式開腔而再升級。

夏寶龍同時提點要胸懷「國之大者」，指要站在中華民族偉大復興的戰略高度和國家發展全局，謀劃香港的未來，辦好香港的事情，推進「一國兩制」實踐，強調「必須拋開一切猶豫和搖擺」，抓住祖國全面推進現代化建設的戰略機遇等。夏也提到「精誠團結」，叮囑建制派要「激發」社會的正能量，形成愛國者治港的強大力量和聲勢。

建制政黨「鬥快」表忠 批鬥反中亂港分子

多個建制政黨在夏寶龍落旨後隨即「鬥快」出稿「鬥爭」，經民聯極速在研討會未完結前的11時半發稿，搶飲頭啖湯指歡迎和支持夏寶龍的講話，附和指「愛國者治港」原則在香港主權移交後未有全面落實，「導致香港公職人員愛國情操缺失的現象層出不窮，少數反中亂港分子更是渾水摸魚，企圖奪取特區政府管治權」，稱因此造成香港社會動盪不安，形容夏的講話「有助正本清源」， 冀盡快完善各級選舉制度。

工聯會亦在中午約1時多發稿，表明支持嚴肅修正選舉制度漏洞，指香港因政治亂相擾亂民生發展多時，政改勢在必行，民心所向，高舉「愛國愛港者治港、反中亂港者出局」旗幟。

民建聯今次有些執輸，約近下午2時才出稿回應，指堅定支持完善「愛國者治港」制度，例牌批評部份人鼓吹港獨思潮荼毒青年，支援黑暴破壞法治，勾結外部勢力干預本港事務，更意圖通過參選來竊取管治權癱瘓特區政府等以對抗中央，破壞「一國兩制」。

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