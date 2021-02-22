政府在前年《施政報告》公佈加快研究善用棕地作公營房屋發展，去年公佈物色了8幅棕地，料可建成2萬個公營房屋單位。規劃署日前披露有關棕地的具體劃界，大部份用地均呈不規則形狀，其中面積最大的元朗屏山北將「一開二」，分別發展朗天路以北及以南2幅用地；屯門藍地北則會發展菜園村以北用地，雖然用地呈四方形，但中間有涉及大片墓地，而墓地將會被剔出發展範圍。

發展局去年公佈8幅將發展作公營房屋用途的棕地時，只以紅點作標示；而政府早前進行招聘，聘請顧問進行相關棕地的工程可行性研究時，則進一步劃出用地具體位置。根據當局去年公佈的資料，8用地中以屏山北面積最大，研究範圍達18公頃，涉及9公頃棕地，根據規劃署資料，該研究範圍將「一開二」，北面位於朗天路以北及庸園路以南，現時設有多個物流倉和停車場，而南面用地則位於白花村以西，地皮呈長形不規則狀，同樣設有貨倉。

另一面積較大的棕地位於元朗沙埔，涉及17公頃用地，包括13公頃棕地。根據最新資料，該處位於模範鄉以南、沙埔村及大型屋苑「峻巒」以北，現時該處同樣設有不少大型貨倉；而屏山及沙埔2幅用地附近均有不少私人發展商以往曾申請擬作房屋發展的用地。

8幅用地中則以屯門藍地北用地較為「騎呢」，根據資料該用地研究範圍達7公頃，涉及2公頃棕地，位於菜園村以東，不過中間位置有大片現有墓地，故日後落成的公營房屋或圍繞墓地而建；而另一研究範圍則位處菜園村以西，屬屯門泥圍用地，研究範圍達5公頃，兩用地雖然位置相近及面積細小，但卻被列為2組棕地群。此外，研究範圍僅2公頃的大旗嶺用地則位於豪宅屋苑「尚悅」以南，以及十八鄉路交匯處旁。

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