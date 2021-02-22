教育局日前公佈約200所學校今（22日）起可全面復課，當中約半數為幼稚園。有家長認為小朋友已「被困」多月，復課時間合適；亦有家長擔心就讀K2的小朋友「追不上進度」。

帶K1女兒上學的何先生表示不擔心防疫問題，認為此時復課合適，指「困得太耐啦！」他稱已為女兒準備多幾個口罩，並着她多用酒精搓手液清潔。

區小姐則稱停課已久，擔心正就讀K2的小朋友重回學校難以適應，「驚佢追唔上（進度）！」她稱復課後作為家長會更輕鬆，又指不擔心小朋友在學校染疫，認為現時疫情已緩和，幼稚園亦有做足防疫措施，如會為學生量體溫、進入學校前脫鞋等。又認為教職員做檢測能令她安心。

帶K3小朋友上學的邱先生亦稱幼稚園有做好防疫措施，如安裝隔板以保持社交距離，故不太擔心染疫。停課多月，他稱小朋友在家中亦有以ZOOM上課，相信能適應復課。

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