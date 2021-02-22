在武漢肺炎疫情肆虐下，房委會建議輕微上調21／22年度公屋入息限額0.03%，至於資產限額則建議凍結。當中不同家庭組合的入息限額變幅不同，只有1、2及5人家庭的入息限額會上調，分別增加至12,940元、19,550元及37,180元，至於3、4、6至10人或以上家庭的入息限額則會凍結。房委會解釋，有關限額原本應按機制下調，但因應疫情故維持在原有水平。

房委會每年均會按現行機制，檢討公屋入息和資產限額，最新建議調整2021／22年度部份公屋入息限額。房委會按住屋、非住屋開支及住戶開支5%備用金計算，建議整體入息限額應輕微上調0.03%，不過不同家庭組合的限額調整幅度均不同，其中以單身申請增幅最多，增加達1.1%，由12,800元增至12,940元，而2人家庭亦增0.6%至19,550元；至於5人家庭入息限額亦會上調0.8%，增至37,180元。

至於3人、4人及6至10人家庭，在機制下其入息限額應下調，但當局指，因應前所未有的武漢肺炎疫情及其帶來的經濟衝擊，故在計算入息限額時或需作出特別考慮，尤其是作為公屋目標群組的低收入家庭的生計受到嚴重影響，因此作例外處理，參考以往做法，建議將3人、4人、6至10人或以上家庭的入息限額凍結在現行水平。

至於資產限額方面，機制下同樣錄得跌幅，整體下跌0.3%，但當局同樣根據疫情的考慮作特殊處理，建議將所有住戶的資產限額凍結在現行水平。

房委會指，因部份住戶入息限額將會上調，單就入息而言，按2020年第4季統計處綜合住戶統計調查結果，約有16.44萬個私人樓宇非業主戶會符合新的入息資格，佔該類住戶總數33.2%。房委會資助房屋小組委員會下月15日將討論有關建議，若獲得通過，將於今年4月1日起生效。

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