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1936年在香港出生，土生土長的賓伯，雖現年已84歲，但說起舊事仍非常雀躍，他親眼見證及經歷了整個二戰及英治時期。其亦在港出生的父母，當年已做點小生意，算是出生於小康之家的他，父母可供他一直完成大學課程，本性好學的賓伯畢業於香港官立高級工業學院，即是理工大學的前身，並修畢電子工程系。在英國殖民地時期，他說早期的男士於成年後需服兵役，故賓伯畢業後便往當兵，其後更被其薪高糧準的福利吸引，正式加入成為皇家海軍，任技術工程師，由於他有專科學歷亦懂英語，故很快便晉升為教官。一轉眼便數十年，在1997年香港回歸中國之時，英國皇家海軍亦正式解散，當時已六十多歲的賓伯亦正式退役。

賓伯在準備退役前幾年，有感自己尚算年輕力壯不欲輕易言休，已一早計劃訂於退休後開始創業，於海軍退役後便帶著他的退休金往內地設廠，從自己的強項電子項目入手，開展他的創業夢，可惜，六年後他生意失敗，面臨破產，更不幸的是，他於準備回港之際在內地機場暈倒，發現心臟有三條血管閉塞，需在內地深切治療部留院超過三個月，當時在內地治療費每天高達近萬元，非常昂貴，故他的畢生積蓄已全數用盡，待他脫離危險期後便立即回港入院做手術接受治療。同時他已一無所有，故回港留院期間同時申領公屋及綜援。留院近一年，經長時間治療及療養後，他才可以出院上樓。

直至2018年，他有感左眼視力模糊，求診後確診患上視網膜中央靜脈阻塞，需注射自費眼針治療，他於2019年初已自費約兩萬多元接受了三針，當時眼的情況有改善。但天意總愛弄人，2019年底他多次暈倒，心臟血管又再閉塞，更發現右邊血管閉塞上腦，引致右邊身中風，需要用腳的血管取代心臟血管，更要做搭橋手術及安裝心臟起搏器及服用薄血丸，易暈情況才得以減少，可以照顧自己。

雖避過一大劫，但本身已有三高及糖尿病的他，去年中被醫生發現他的眼壓過高，眼微絲血管爆裂，立即進行激光手術及修補眼角膜，現時賓伯雙眼只看到手影，故醫生建議他再接受眼內注射「愛亮眼」治療，這屬病人的自費項目。每次注射費用約為$9,000，是次療程需注射3次自費藥針，並有可能需在日後再接受以上治療，現時眼疾情況嚴重，右眼亦患有青光眼十多年，醫生更轉介他到盲人輔導會先學習走路及生活，暗示他將會失明，並預告他將要獨自踏上黑暗的道路。

人生如坐過山車的賓伯，現靠綜援為生，經歷高山低谷，他曾一道想過自殺，了結生命，但幸得信仰拯救，自小已受父母薰陶，返教會並受洗，故在失意時他再次求天父帶領，現時賓伯已放下過去，凡事感恩，珍惜所有，他非常感謝多年來醫護人員的照顧，令他一次又一次逃出鬼門關。回首過去，他說心中還是滿滿的感謝。賓伯心知自己多病痛亦獨居，為不想麻煩別人，故現時他只有最簡單的願望，就是能保住現時僅餘視力，照顧好自己。

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