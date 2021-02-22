有效率僅50.6%的內地科興生物武漢肺炎疫苗即將開打，行政長官林鄭月娥及司局長今午更會「行先打先」，接受注射。不過林鄭親自延攬的4名專家顧問，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院院長梁卓偉已表示會接種科興以外的疫苗，中大呼吸系統科講座教授許樹昌則以「私人問題」和「政治化」拒答；港大公共衞生學院院長福田敬二亦向《蘋果》表示，自己願意接種「任何」疫苗，與其他3位專家顧問一樣，沒表明支持科興。

福田敬二表示，打算在社區接種中心開始運作後，在其中一間中心接種疫苗。他沒表示自己會接種何款疫苗，只稱任何獲有關當局核准的疫苗，都能提供保護之餘，安全風險亦是最低。他相信，打針獲得抗體的人士，相較不打針或沒抗體的人，更能抵禦武漢肺炎。

他又稱，明白很多市民不懂決定應否打針，他的觀點是，所有的防護措施，包括限制社交距離、戴口罩、勤洗手等，均非百分百保障身體不受感染，但都對抗疫有重要貢獻；而接種疫苗，就會進一步保護自身。他說，正因如此，自己非常樂意盡快接種疫苗。

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