早前警隊長俸制人員獲准獨享延遲退休計劃，引來其他紀律部隊不滿。公務員事務局受壓下，最終決定劃一容許其他部隊申請。《蘋果》今日（22日）取得一份懲教署工會內部通訊，透露署方已成立專責小組負責計劃，7月邀請合資格職員提交「意向書」，10月公佈獲接納的申請人。對於有年輕職員批評計劃阻礙晉升，該工會同意應減低對職員晉升及福利的影響，已向處方反映。

根據香港懲教人員總工會（懲總）向會員發出的通訊，今次延遲退休計劃是由保安局發出指令，並邀請各部隊提交建議。通訊指，今次計劃對象為2000年6月1日前受聘的長俸制紀律部隊人員，劃一延遲退休5年，但各部門須按其人手及資源訂定限額，故每年限額或會不同，亦非提交申請後便可獲延遲退休。此外，部門亦會每年設立「遴選委員會」審批申請，遴選準則包括申請者表現、健康等。

至於成功申請人員的福利，與早前傳出的細節大致相同，包括可繼續晉升、增薪、住宿舍及享有房屋津貼等，延長服務期亦會納入計算退休金，但額外年資會相應扣減。懲總指，計劃於今年4至5月向職員簡介計劃；於7月邀請所有合資格職員提交申請「意向書」，並於10月公佈獲接納申請人。惟懲總亦強調，目前擬定的計劃細節，仍須待公務員事務局批准才會落實。

《蘋果》分別向保安局及懲教署查詢事件，其中懲教署回覆指，會因應整體人力狀況、實際及運作需要採取不同措施，包括研究延長懲教人員服務年期，以應付人員流失情況。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！