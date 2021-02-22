全港中、小學及幼稚園今（22日）起開始復課，部份學校可申請全校恢復半天面授課，但全體教職員必須完成檢測。有中學生認為全體教職員檢測後復課能令他們安心，但也有學生認為以膠板阻隔成效不大，指教育局最新復課安排沒有必要性，因難以確保社區不存感染肺炎的風險。

疫情下，元朗路德會西門英才中學依舊於早上進行操場集會及升旗禮，但只有中一及中二學生參與，中三學生則在禮堂，其間有保持社交距離；其餘學生則留在課室觀看直播。校方以「牛」寄語學生努力勤奮，並提醒學生時刻注意個人衞生，需要量溫及使用搓手液，切忌除口罩，不可在課室進食，若然需要進食需通知校務處。學校亦會分批安排各級小息時間，各級放學時段會有5至10分鐘的距離，及需使用不同梯級。學校亦為全校學生每人派發10個口罩。

中五生：難避免學生校園內外感染

就讀中五的黃同學坦言，復課需要提早起床，「都有啲難頂，（早起）永遠都係學生難題。」對於最新的復課防疫安排，她指以膠板作阻隔的效用不大，「啲同學搵你傾偈都係拎開塊板，去到你隔離傾。」續指不擔心會因復課而感染，「就算唔返學都會出去買啲嘢，講真自己搞好少少衞生，應該冇問題。」

對於全校老師檢疫後復課，黃同學認為「冇必要要搞咁多嘢」，又解釋「檢測咗出張通告話好乾淨，但入到課室又開始好污糟，例如嗰啲有鼻涕嘅紙巾周圍掉，都會有感染風險。」故只能做足個人衞生，避開人群及避免在街外逗留；又指在操場集隊相對「危險」，「因為係成班人喺度排隊，好密集。」

她認為，網課與實體課不同，不容易向老師發問，擔心會打擾課堂秩序，而在家中亦難以集中精神，過多事項分擾她的注意力；又笑言網課期間老師經常性「追功課」，「唔催交功課嘅老師都催到爆，（功課）唔識做嘅但又不停催。」

另一位就讀中五的王同學坦言心情平靜，指在網課期間都有不斷調整心情及溫習，「不過返學校可能可以換一種心情學習，可能會嚴謹啲，無話太放鬆。」對於全體老師檢測，他認為沒有100%安全，與同學相處亦可存有感染風險，難以避免，故只能做好個人衞生。

中一生：願意接種疫苗

中一生Heidi表示心情緊張，認同檢測後復課能令學生安心，但相信學生都不願復課。她解釋，復課後需提早起床，及將書本等帶回學校，「都幾重」。被問及防疫措施，Heidi稱已自備搓手液，亦會避免在校園內進食，「返到屋企會再換一個口罩。」早前已接受檢測的她表示願意接種疫苗，「咁有針打嘛，有打好過冇打。」又指：「最好就大家都打，但唔係個個都想打。」

另一位中一生吳同學表示，今天提早起床返學，但仍無阻她返學的心情。被問及教職員需全面檢測後才可全體復課，吳認為做法較為安心，「老師做晒檢測，咁就一定唔會確診」，又認同教職員及學生有必要接種疫苗，「因為打完會有抗體，咁會安心啲。」

副校長形容「幸福學校」

元朗路德會西門英才中學助理副校長陳耀輝表示，校方申請全校復課有先得到校董會及老師同意，又指復課對學生有迫切需要；形容學校是「幸福學校」，申請全校復課並沒困難。他指透過家長教師作非正式的渠道，家長們都認同安排。

陳又指，校方會向老師派樽及協助幫助交樽，務求方便老師，亦會設派樽收樽的時間表。他認同教育局可協助派樽及先為老師安排接種疫苗，亦渴望能盡快恢復全日復課，以提供更多空間讓中六學生預備文憑試，並透露學校大約有30位跨境生，老師會利用下午時段為他們安排補課。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！