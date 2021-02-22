前年12月25日聖誕節「和你Shop」行動期間，三名青年被指在沙田新城市廣場襲警及非法集結，案件經審訊後，裁判官李志豪早前裁定27歲活動助理襲警罪成。案件今判刑，李官閱畢被告的背景報告後，判他入獄4星期。

被告活動助理邱文傑（27歲）被指當日在沙田新城市廣場內，連同另外兩名青年分別襲擊警長蔡永德及警長6341。李官早前裁定邱在現場的一連串反應及行為，證明他是故意推撞蔡姓警長，而且沒證供顯示他出於自衞或者事件純屬意外，因此襲警罪成。

李官曾明言本案在社會事件的氛圍下發生，被告遭判囚無可避免。辯方今同意判監為合適決定，惟求情時指出本案的襲擊並不嚴重，被告只是對警員「推咗一下」，亦無造成傷害。辯方又指不能排除是警長跑走時匆忙間撞到別人，以致被告作出後來的行為。

辯方及後呈上被告的親友與上司的求情信，形容邱是個平和謙厚、對家人負責的人；在職場上亦是個勤奮、跟同事融洽相處的員工，對於被告犯下今次事件感到震驚。

李官考慮到被告無案底，採納辯方呈上的判刑案例，終判處被告入獄4星期。

另外，22歲青年蔡浩民被指前年7月14日在沙田新城市廣場以雨傘插警，被控襲警罪，李官早前裁定被告罪名不成立，更批准被告可獲逾三萬元訟費。控方反對並申請覆核，今聆訊後被駁回，維持原判。

李官重申，接納被告當日行為是自衞反應，認為被告沒有自招嫌疑，因此裁定控方須向被告支付早前訟費，以及今次覆核聆訊的訟費。

【案件編號：STCC1154、STCC181/20】

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