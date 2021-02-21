農曆新年假期結束不久，中共喉舌新華社連環發表「訪問」，為北京閹割香港選舉制度造勢，而港澳辦主任夏寶龍今天參加由「全國港澳研究會」舉行的視像研討會，預計會為改變香港選舉、只容愛國者治港提出方向。有政界中人指，目前政圈流傳不同方案，均不是最終版本，「北京最終仍然容許小部份民主派選，定係一個民主派都唔畀選？如果係後者，咁就有更辣嘅方案出台」。

傳重推雙議席單票制

有政圈中人指出，目前流傳不同方案，包括收窄選委會選民基礎，擬取消現由區議員互選產生117名選委、取消立法會「超級區議會」五個席位等，均不是最終方案，至於有傳建議將五大地區直選拆細，據該政圈中人所知，就是想重回1997前雙議席單票舊路，「以35席計，民主派叻極最多得17席，如果有人𠝹民主派票，隨時得10席多少少，即使加埋功能組別，民主派點選都可能連20席都冇」，但他直言這些方案建基於北京仍容許某些民主派選到立法會，「有啲強硬派認為根本唔應該畀任何民主派進入議會，到時就有更辣嘅方案」。

另一政界中人稱，即使北京容許某些民主派選到立法會、再修改選舉制度令民主派在議會影響力大減，也不代表在其他方面放寬，「有建制嘅人話，改選舉制度只係其中一樣，仲有選前DQ、選後有修訂後嘅宣誓條例再箍住，民主派議員一講錯乜又可以DQ，仲有建制派𠵱家修改埋議事規則，令民主派喺議會入面乜抗爭都冇得玩」，在此重重關卡下，即使有民主派當選，也是動彈不得。

該政界中人直言，在這種情況下，即使容許民主派參選，恐怕也沒有多少人可「過關」，「究竟乜嘢民主派人士符合忠誠反對派、又唔違反愛國者治港？有建制中人話，好似熱血公民鄭松泰咁咪或者過到關」。

季陶

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