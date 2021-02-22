特首今日（22日）率一眾高官到銅鑼灣中央圖書館的社區疫苗接種中心接種科興疫苗，由林鄭開打「第一針」，5類優先群組包括醫護、紀律部隊、60歲以上長者、安老院舍院友及員工等可優先接種，明起（23日）可網上預約，下周五開始接種。

自認「義勇軍」，甘做「白老鼠」的立法會主席梁君彥更表示，絕大部份議員今日都有報名接種科興。惟不少網民質疑現場為眾人接種的科興疫苗並非「預充式針筒」，而是採用樽裝，針身如復星／BioNTech 或阿斯利康疫苗，網民質疑是否「打鹽水」。政府晚上透過「添馬台」發聲明，指今日接種的均是首批到港的科興疫苗，並譴責惡意散播不實傳言的行為。

有效率僅得50.6%的國產科興疫苗將於明日起接受優先群組預約接種。行政長官林鄭月娥今午率一眾司局長於中央圖書展覽館的社區疫苗接種中心接種科興疫苗。現場所見，醫護人員先取出針筒，然後抽取儲存在樽內的疫苗萃取物質，再注射到高官的左手手臂。

惟有網民批評，負責接種疫苗的醫護未有戴手套，而且針筒屬長身，並非常見的科興「預充式針筒」。網民議論紛紛，質疑是否「打鹽水」。其後有網民貼圖解釋指科興亦有樽裝設計，惟仍未釋市民疑惑。

至晚上政府在社交媒體「添馬台」發稿，澄清特首與多名司局長今日接種的是首批到港、由內地研發和生產的科興疫苗。至於政府採購的另外兩款疫苗包括BioNTech和阿斯利康則仍未到港。政府並譴責網上有關惡意散播不實傳言的行為、指官員今天接種的並非科興疫苗，呼籲市民不要誤信假消息。

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