前年7⽉28⽇，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，警⽅拘捕⼤批⼈⼠，其中24人被控參與暴動，其中一人另被控襲擊前警務處處長鄧竟成之⼦、即總督察鄧智兆。當中23人否認控罪，案件今日開審。由於本案受審被告人數眾多，部份被告即使在犯人欄內已是幾乎肩並肩就坐，惟眾被告仍未能完全坐入犯人欄內，有7人需坐在犯人欄外。人滿之患延至律師團隊及旁聽席，約十多名律師團隊成員因在庭上沒有位置就坐，需在庭內需站立。

涉案24名被控參與暴動的被告共有16男8女，依次為張智麟（21歲）、學⽣陳梓康（28歲）、學⽣鍾泓洋（20 歲）、理髮師徐慶鈞（20 歲）、陳希雋（24 歲）、學⽣崔耀明（21歲）、售貨員林少鋒（24 歲）、技術員蔡澤新（40 歲）、學⽣楊智昇（20 歲）、⽂員林勝如（19 歲）、學⽣⿈頌恩（22 歲）、⽂員⿈錦珊（20 歲）、學⽣李少康（21歲）、周錦濤（18歲）、⽂員莫卓煇（33 歲）、⿈⾶鴻（19 歲）、簡健煌（24 歲）、學⽣張嘉聰（20 歲）、⽂員譚詩妙（23 歲）、羅萬泳（22 歲）、蔡寶如（23 歲）、⽂員譚伊婷（25歲）、陸映慧（27 歲）及學⽣⿈柏賢（21歲）。

其中一名聲稱遇襲總督察為前警務處處長鄧竟成之⼦

他們均被指於前年7⽉28⽇在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動。莫卓煇另被控⼀項襲擊執⾏職務的警務⼈員，指他在宜必思酒店外襲擊總督察鄧智兆、亦即前警務處處長鄧竟成之⼦。而徐慶鈞則另被控一項無牌管有無綫電通訊器罪。其中簡健煌早前認罪，其餘出席聆訊的被告對所有控罪均不認罪。

本案由法官陳仲衡審理，主控為外聘資深大律師郭棟明。同樣涉及同日上環暴動案件、早前已脫罪的「赴湯杜火」湯偉雄及杜依蘭夫婦今日亦有到場旁聽。

控方今早讀出開案陳詞，指當日一個集會獲警方發出不反對通知書及施加條件，下午3點在遮打花園集會。集會開始後，有人違反不反對通知書的規定，離開集會地點並朝中聯辦步行，其間高叫口號「香港警察 知法犯法」。警方在西區警署外設立防線，及至約5時22分，大批人士由金鐘步向警方防邊，並高叫口號，包括「死黑警」。

其間約100至200名示威者到達德輔道西及西邊街的馬路，在警方防線前組成防線。當時示威者的裝束裝備包括黑衣、頭盔、面罩、保護雙手的保鮮紙、護甲、揚聲器、鐵通、行山杖、作為盾牌的浮板等。示威者又築起「傘陣」躲避警方，並高呼「黑警可恥」。

至下午5時半至7時，警方使用擴音器及展示警示警告旗幟，重複警告示威者離開。惟示威者數目不斷增加，並繼續與警方對峙，其間示威者繼續高叫，又以粗口罵警，並且堵路，又躲在雨傘後作掩護，同時用物件敲打欄杆製造噪音、搖晃路牌、用索帶加固路障、運送長形物體到示威者防線中央，以及用雷射筆照射警方。警方其後訂出掃蕩計劃，計劃以三道防線同時推進。

警方於4分鐘內拘捕本案24名被告

至晚上約7時，示威者向防線投擲物品並持續對峙，直至警方展開掃蕩。警方推進期間舉旗、警告及施放催淚彈驅散，惟數百名示威者仍然佔用馬路，又不時在警方暫緩行動時向防線進逼，維時一小時。

對峙期間，有示威者在傘後作掩護、叫口號、手持及揮動鐵通及長棍等、捧著載有磚頭的紙盒或拖著手拉車、破壞閉路電視、將警方施放的催淚彈踢回警方防線，以及向警方方向踢垃圾筒。警方當時除了在現場警告，亦向互聯網及傳媒發出公告，要求上址人士離開。

控方指，警方考慮到若向前推進，在德輔道西的示威者會與干諾道西的示威者會合，人數會增加，暴力將會越演越烈，故此採取拘捕行動。在晚上8時02至06分的4分鐘期間，警方於德輔道西近皇后街的馬路上制服了本案24名被告。

控方指有直接證據指證其中11人 餘人靠衣著地點逃匿舉證

控方指出，本案第二被告曾站在示威者防線前排位置，與警方對峙；而第三被告則被指在馬路上不斷向警方投擲雜物。第五被告被指曾手持一大桶水，又站在防線前排，身旁有一輛擺滿磚頭的手推車，並曾手持磚塊及打開雨傘。

第六被告被指手持向外反的長雨傘，在防線前排與警方對峙。第七被告則被指手持行山杖，拖著第十一被告在防線前與警方對峙，並用雙手及身體阻擋警方追截行動。第十三被告亦被指手持向外反的雨傘與警對峙。而第十四被告則被指手持行山杖在防線前。

至於第十六被告被指手持揚聲器，有警員見到他以粗言辱罵警員。第二十二被告則手搭著前排的示威者背部，與示威者一起後退，並企圖拉走被制服的第十二被告。第二十四被告則左手戴上燒焊手套，在防線前排與警對峙。其餘被告則在馬路上被警員制服。

控方指各被告親身參與暴動，並有共同的犯罪計劃，以及協助與教唆各人參與。控方指有直接證據指證第二、三、五、六、七、十一、十三、十四、十六、二十二及二十四名被告共11人參與暴動時的行為。控方亦邀請法庭以被告遭制服和拘捕的地方及過程、各自的衣著及裝備，以及部份被告逃匿的證據，裁定所有被告參與暴動。

控方又指，如法庭認為控方證據未能裁定各被告的暴動罪成，要求法庭考慮裁定各人非法集結的交替控罪成立。

另外，控方指出，第十五被告的個人八達通交易紀錄顯示，他於當日下午3時多在中環港鐵站的便利店有交易。案發時總督察7627鄧智兆看見他在馬路上掙脫了另一名正從後制服他的警員，遂警告被告停下，但他沒有理會，繼續向上環方向逃跑，鄧於是上前制服他。其間被告不斷反抗，並用右手肘撞向鄧的胸口。

【案件編號：WKCC3438/19】

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