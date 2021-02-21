政府發表「港台整改」報告，狂轟六大缺失，彷彿一夜間港台管治失效，積習難改。2006年曾蔭權派政務官傅小慧空降港台，大家記得嗎？公眾或者忘記了，但那時邱騰華出任新聞處長，應該很清楚。這是整治港台第一步，第二步是阻止從港台出身的專業人員升任廣播處長，正式空降政務官鄧忍光出任處長四年，再出動審計署對港台進行衡工量值找錯處，終於在2018年10月 就港台提供廣播節目發表《審計署署長第七十一號報告書》，而這時公開招聘的新廣播處長，已經由建制派傳媒人、前亞視副新聞總監梁家榮接任，展開了審計署報告為核心的第二階段「整改行動」，似乎經過了十年的整治，港台由公共廣播收服成為了喉舌官媒。

2019年林鄭搞出個反送中運動，霎時間一切又打回原形，港台成為政權眼中釘，包括記者利君雅丶揭露元朗黑夜的《鏗鏘集》丶諷刺警察的《頭條新聞》丶《議事論事》。政府第一步是閹割港台的影響力，TVB在政府縱容下自行決定停止播放港台節目，2020年3月4日通訊局公佈撤銷向免費電視持牌機構發出須播放港台節目的指示。然後就使出了撒手鐧，在2020年7月成立專責小組，檢討香港電台的管治及管理，上星期發表檢討報告，目的就是對港台展開大批判，並將大權集於空降政務官新任廣播處長之手，令港台完成集權化丶喉舌化及部門化，公共廣播機構角色壽終正寢。邱騰華指，形容港台是政府喉舌並非一個合適說法，他重申編輯自主並非不受限制，「係咪有編輯自主，等於做錯咗嘢，我哋唔掂得、唔批評得？」他認為港台兩個身份無法拆開，「如果單單當佢係政府部門，就要唯命是從，呢個唔係約章精神；如果話編輯自主，冇任何框架約束，都違反港台嘅工作目標」。

港台有病，定係政府有病

今日如果港台真的是個「冇任何框架約束」的獨立王國，那麼就是傅小慧丶鄧忍光丶邱騰華失職，他們十多年來整治港台，竟然仍容許港台以一個獨立王國方式存在？如果港台如局長所言「唔掂得」，那麼由2006年傅小慧空降開始，經過鄧忍光整頓，指示審計署發重炮狂轟丶TVB拒播削其影響力，這些動作是誰決定？實際上自1998年徐四民兩會炮轟之後，從來就沒有停止過干預港台運作，但干預越大越失民心。而近年政府施政也走向劣質化，與主流民意為敵，政府民望江河日下，於是香港電台就成了磨心，也變成了港人治港失敗的代罪羔羊！特區政府擁有絕對獨裁權力，竟然會對一個記者利君雅既懼且恨，要公然施壓除之而後快，對一個諷刺時弊的《頭條新聞》，糾纏廿年不休，誓要鏟除。究竟係港台有病，定係政府有病，香港人睇得好清楚！

資訊科技在這廿年間，已經歷了翻天覆地的革命，但在香港政府眼中，仍然只盯着《頭條新聞》丶利君雅丶《議事論事》，用放大鏡去找錯處，這才是真正的失敗。其實，不如簡單啲，摺埋香港電台，省回納稅人金錢算了，因為所謂「港台問題」歷時廿年，不過是為了多一個官方喉舌，實在虛耗光陰。香港傳媒由TVB丶收費電視，到大小報紙都已經變了喉舌，即使明天多了幾個港台節目助拳作官宣，林鄭還不是七成反對率，實在幫不了多少。

劉細良

時事評論員