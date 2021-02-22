港澳辦主任夏寶龍為「愛國者」列出多條「新紅線」，指明五類「反中亂港」人士、「攬炒派」等不屬「愛國者」，分別為：

●利用各種手段歇斯底里地攻擊中央政府

●公開宣揚港獨主張

●在國際上「唱衰」中國和香港

●乞求外國對華對港制裁施壓、觸犯香港國安法

●挑戰國家根本制度、拒不接受或刻意扭曲香港憲制秩序

根據夏寶龍的劃線，有支聯會背景、曾外訪批評港府施政及因《國安法》被捕者，恐被褫奪政治權利終身，換言之早前被國安處以涉違《國安法》下顛覆政權罪、曾參與民主派初選被捕的逾50名民主派，政途極可能從此止步。

中共已故領導人鄧小平過去曾指，香港人必須愛國，但不一定要愛中國共產黨，但夏寶龍今日發言時表示，鄧小平的「愛國者」標準只是重點針對香港「回歸前」情況，所定的標準「很寬泛」，並指一個人「愛國」與否還要看一個人是否有「愛國之心」，強調中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，是「一國兩制」方針的創立者，是「一國兩制」事業的領導者，質疑：「一個人如果聲稱擁護『一國兩制』，卻反對『一國兩制』的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？」其後提出了上述幾條「愛國者」新紅線，鎖定日後參政及建制內不容不符資格人士內進。

根據過往選舉主任的DQ裁決，「港獨」和「自決」向來是中央底線，不能入閘參選已有先例，夏寶龍今日再添加多項「新紅線」，可見DQ風險已擴濶至連曾外訪並批評特區政府的人士、高叫過「結束一黨專政」，甚至倡議過民間議席平台的人士。

北京操生殺大權 尹兆堅斥標準模糊不清

曾任支聯會常委、現為葵青區議員、早前因初選被捕的民主黨尹兆堅形容，夏寶龍列出的是「浮動紅線」，「啲紅線好似電影《職業特工隊》嗰啲紅外線，不斷郁動，你去到邊就追住你」，質疑在新紅線下，是否早前被香港國安處以參加民主派初選涉違國安法被捕的50多名民主派人士都即時喪失參選資格？他也批評，夏所謂「歇斯底里地」攻擊中央政府的說法太情緒化，具體標準模糊不清，「最終其實得一個結論，就係個生殺大權完全操控喺北京手上，基本上呢啲所謂標準，都係搵嚟講嘅啫」。

他指，鄧小平過去一直強調愛國不一定要愛黨，更說過「共產黨是罵不倒的」，但夏寶龍的說法卻禁止參選人日後再反對和批評中國共產黨，令港人的表達自由明顯較過去縮窄，「畀我哋感覺就係一種倒退」。

梁晃維料大批人被DQ 暫不考慮再參選

也曾因參加初選被捕的中西區區議員梁晃維認為，北京打算排除所有反對聲音，而愛國的定義由北京及港府自行決定，認為夏的講話是為確立香港未來所有政治體制都容不下反對派。他預計未來選舉會有大批人被DQ，自己暫時不會考慮再參選。

公民黨在現屆立法會有三位議員因為外訪被DQ，該黨主席梁家傑認為，由夏的言論可見，中央擬建立一個可被操縱及實際是委任的選舉，相信無論由入閘到當選，中央都有極大控制權；至於公民黨未來動向，梁指黨內要再討論。民主黨主席羅健熙則指，夏寶龍今次是要為「愛國者」定義劃線，稱定義只由中央界定，不清楚民主黨是否被列為「愛國」，但強調民主黨不會改變路線。

呂秉權：支聯會能否存在成疑

浸會大學新聞系高級講師呂秉權認為，夏寶龍就「愛國者」的說法明顯較鄧小平的說法收緊，將鄧昔日「愛國不等於一定要愛黨」的定調，改寫成「愛國一定要愛黨」，加上內地的國安法近年亦將「國家安全」等同「中共政權安全」，他相信有支聯會背景的人士，未來要參選立法會會十分困難，「莫講話參選資格，支聯會能否繼續存在，我相信都有可能係一個問題」。

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