【本報訊】50多歲的Aileen Calverley是香港人，中文名林綺雲，冠了夫姓後塵封此名，她1988年隨家人移加，以往每年也會回港，她明白如今請其他國家關注香港人權，在港版國安法下隨時入罪，預料未來回港機會很微。

80年代不少港人因懼怕97而移民，當年還是學生的Calverley是其中一分子。她憶述，當時移民港人心態不同：「嗰時移民容易啲，叫做買保險，其實都幾衰，所以冇心態融入社會，叫做坐移民監，坐三年、五年就可以，攞到passport就返港。」反觀現在，香港不會再返回從前：「今次政治形勢改變，我諗好多人走咗就冇諗過會返港。」

「每個人都好愛香港，唔係去到一個咁困難嘅時候，都未必想走。」

Calverley去年統籌逾40個國家、逾900個議員聲討港版國安法聯合聲明，過程筋疲力盡，也預計在港版國安法下回港會有危險，相信不會再回鄉：「我哋喺外面，可以做到乜就盡做……冇得返嚟係可惜。」

「每個人都好愛香港，唔係去到一個咁困難嘅時候，都未必想走。」說得既沉重且真實。以往她每年也返港，最後一次是2017年，「我鍾意老婆餅、中秋月餅……最懷念係香港嘅海港，嗰首《昨夜的渡輪上》係我哋80年代嘅歌，歌詞『夜渡欄河再倚』好有感覺、天星小輪係香港情懷。」