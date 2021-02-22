前年7月7日網民發起九龍區大遊行，有女子在旺角遭群眾懷疑是拍攝在場人士的便衣女警，遭包圍及要求刪除影片。事後有教師及學生等三名男女分別被控非法禁錮及非禮等罪，案件今於區域法院開審。女事主今出庭作供，當憶述被示威者圍困時語帶哽咽，法官練錦鴻見狀安慰她謂：「你今日上嚟係好勇敢嘅事。」又要求職員遞水給她喝。其後庭上播放現場片段，當畫面顯示記者及旁人拍攝女事主時，練官三番四次強調：「旁邊影相啲人冇人幫手。」

三名被告依次為男廚師黃子隆（31歲）、男學生吳睿智（23歲）及女教師蘇瑋善（24歲）。他們同被指於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界非法囚禁女事主X，並於同日同地與其他不知名人士參與非法集結。黃子隆另被指事發時非禮X。

控方案情指，有市民於案發當日在尖沙嘴發起反對修訂《逃犯條例》的遊行，並獲發不反對通知書。惟指定遊行時間結束後，仍有市民於旺角聚集。

控方續指，女事主X約於晚上10時途經旺角，並以手機拍攝四周。當X走到西洋菜街南時，一名女子突然指X拍攝她，又試圖搶走X的手機。其後有示威者包圍X，包括戴口罩的首被告黃子隆。有示威者懷疑X是便衣女警並拍攝他們，遂以粗言穢語辱罵X，又要求X刪除影像。

控方指被告廚師曾按女事主胸部兼以下體壓向臀部

及後黃推跌X並且以雙手抓著她的肩膊，又從後觸碰X的兩邊胸部外側，並將她從地上拉起來。黃將X緊緊抱在身前，X不斷呼救，黃則按X的胸部，X遂立即推開黃的手。黃及後緊抓X的雙臂，把X拉向他，又將下體壓向X的臀部。其他示威者則拉扯 X的上衣，並緊緊抓住X的左腕及左腳。黃更以前臂勒着X的頸部，使X呼吸困難。

其後，戴着口罩的第三被告蘇瑋善抓住X，X要求蘇讓她離開但不果。蘇只讓X坐在地上，她與其他人繼續緊抓住X的手部以束縛X。黃則在人群中失去身影。

其間X澄清自己並非女警，要求蘇放手，並試圖離開現場。蘇與示威者立即從後追趕。此時次被告吳睿智出現，阻止X離開，緊捉X的左臂，並與蘇及其他人繼續包圍X。吳用雙手抓住X的肩膊，蘇則用雙手抓住X的右前臂。最終X成功逃脫，跑向彌敦道與山東街交界的警方防線，並向警員表示曹示威者包圍施襲。

其後X前往廣華醫院驗傷，被診斷四肢有多處瘀傷，右眼眉上方輕微腫脹及觸痛。稍後她到警署報案。有傳媒清楚拍攝到三名被告於案發現場，警方其後拘捕三人並搜屋。

官讚事主勇敢 嘆現場記者途人沒伸出援手

X今於屏風後作供，當日站在西洋菜街，用電話私訊朋友，其間一名女士突然趨前並大聲高呼指X拍攝她。有十多人聞言立即衝過來，該女士企圖伸手搶X的電話，X立即縮手。

當X庭上形容示威者「追住我、拉住我」時，語帶哽咽，一度未能繼續作供。練官安慰她謂：「你今日上嚟係好勇敢嘅事，我哋需要你幫忙，希望你可以控制你嘅情緒。」練官又要求職員遞一杯水給X飲用。

X續指，其後有一名男子從後拉著她的雙臂，又以手臂包著她的胸部，其下體緊貼她的臀部，「力度大到我掙扎唔到」。其間有示威者大叫「西九」、「警察」、「畀佢坐低先」等。

X嘗試拉起自己的衣衫遮著面容，掙扎時不小心打歪身後男子的面罩，並看見男子臉容。X又自言曾衝向正在拍攝的記者求救，「點知佢哋縮開」。最終X跑向警方防線求救，獲女警帶上警車。

其後庭上播放現場片段，可見X身材瘦削、束短髮。示威者向已遭制服的X叫罵「Madam」、「打人呀」。片中X矢口否認是女警，又不斷大叫「救命」、「搶嘢呀」。當片段顯示記者及旁人拍攝X時，練官三番四次強調：「旁邊影相啲人冇人幫手。」

【案件編號：DCCC893/19】

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