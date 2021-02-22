行政長官林鄭月娥今午（22日）率眾司局長，包括政務司司長張建宗、食衞局局長陳肇始等，到銅鑼灣中央圖書展覽館的社區疫苗接種中心接種科興疫苗。不少官員年逾60，惟科興第三期數據，60歲以上受接種者數目不多，只有約400多人，衞生防護中心轄下兩個科學委員會亦承認，該數據未達到統計學上意義，不過林鄭接種後仍稱「非常興奮」、「多謝中央」。

司局級官員接種後輪到行政會議非官守成員及立法會議員，包括葉劉淑儀、湯家驊、李國章等。怕打針的工聯會麥美娟明顯較緊張，她曾稱：「你哋（議員）唔好打晒，賴低我。」

葉劉打頭陣 李國章拉簾打針

行政會議非官守成員期後到場接種疫苗，首先接種為葉劉淑儀及羅范淑芬，其後湯家驊、周松崗、黃國健、李國章、林正財、張國均、仼志剛、張宇人亦等先後接種。

李國章穿上長袖恤衫到場，因其恤衫過緊，最終要將恤衫解開，再接種疫苗。職員將他所在的位置門簾拉上，惟門簾未夠穩回，要職員上前再人手「拉簾」，令傳媒未能拍攝李國章接種疫苗過程。

身兼港區人大代表的行會成員葉國謙、陳智思、全國政協委員林健鋒、劉業強早前於深圳已接種國產國藥疫苗。至於另一行會成員史美倫，今日則未見到場，未知她是否已接種疫苗。

75歲石禮謙打科興：感覺「OK」

行政會議成員接種疫苗後，則到20多名的立法會議員到場接種，包括民建聯主席李慧琼、經民聯石禮謙、保險界陳健波及工聯會麥美娟等人也有到場。

立法會議員接種疫苗前，立法會主席梁君彥表示，絕大部份議員今日有報名接種「科興」疫苗，另外有10多位議員因人大政協早前已安排接種疫苗。他稱：「議員作為義勇軍，白老鼠都肯岀嚟打第一針，我哋覺得疫苗係安全。」

建制派班長、身兼全國人大代表、行會成員的廖長江亦有到場。石禮謙因需將恤衫解開，同樣拉上「門簾」。他表示，接種後感覺「OK」，呼籲長者應接種疫苗。

怕打針的工聯會麥美娟明顯較緊張，她曾稱：「你哋（議員）唔好打晒，賴低我。」其他議員也有安撫她，例如民建聯的何俊賢則向她稱：「你打先，我喺你後面。」麥美娟接種時，選擇望向上方，未有如數年前於立法會接種流感疫苗般激動。

工聯會陸頌雄接種疫苗後形容，醫護人員手勢好好，「好少打針打到咁舒服，好似俾人按摩咗一下咁」。被問到至少兩名政府專家沒有表明會接種科興疫苗，他則指專家或想支持自己想接種疫苗，「政府批得岀嚟，有數據支持（科興疫苗）係安全、有效。」

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