壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力案，高等法院早前曾以嚴苛條件批出保釋，之後終審法院撤銷保釋續還押。香港民研早前就「法治指標」進行調查，法庭公正程度和司法制度公平程度的得分都稍稍上升，分別有4.42分和4.27分，但終審法院首席法官張舉能的支持度卻只有42.5分，比前任終院法官馬道立卸任前的得分低14.6分。

評論員相信，得分反映市民對黎智英被拒保的質疑，以及張舉能在黎智英案前夕與林鄭單獨會面有關。

五項核心社會指標 得自由指標僅僅及格

香港民意研究所於本月2至5日訪問1,018名18歲以上市民，就社會指標、自由指標和法治指標作評分。五項核心社會指標比上月同類調查都有上升，除了自由指標獲5.02分僅僅及格外，其餘四項仍持續在不及格水平，安定指標有4.99分、繁榮指標有4.96分、法治指標4.50分、民主指標4.27分。

另外，七項非核心社會指標方面，「社會福利」、「效率」和「平等」指標都創1997年有紀錄以來新低。

學術研究及結社自由同創97年以來新低

10項自由指標上，「出入境自由」的跌幅最顯著，比半年前同一調查跌0.42分，只有6.08分；「出入境自由」、「學術研究自由」和「結社自由」同樣創1997年有紀錄以來新低。

至於在兩項法治次指標，法庭公正程度得4.42分，司法制度公平程度則得4.27分，比上次調查時微升。不過，終審法院首席法官張舉能上任後首次的支持度評分，卻只有42.5分，與馬道立卸任前的57.5分大幅下跌14.6分，也是2001年有紀錄以來新低。

社會福利及效率指標比03年評分更低

香港社會服務聯會政策及研究總主任黃子瑋認為，多項社會指標都只在不及格的評分徘徊，反映政府未有把握疫情的時機，提出利民的社會政策，也未有回應疫情下社會新常態的需要。

他特別提到，社會福利指標和效率指標比03年沙士時期的評分更低，認為沙士時期立法會內仍有不同政黨，然而目前立法會內「阻頭阻勢」的勢力消失，但政府未有推出有效的施政，失業援助、劏房問題未有解決。

質疑首席法官無法捍衞市民基本權利

提到張舉能的支持度卻只有42.5分，比前任終院法官馬道立卸任前57.5分的得分低14.6分，黃子瑋估計，張舉能上任後需要處理黎智英的保釋申請，又傳出張舉能在黎智英保釋聆訊前夕與林鄭單獨會面，相信得分下跌反映市民對有關事件的觀感。

他又指，社會一直視保釋為基本權利，黎智英被拒保，會令市民質疑張舉能作為首席法官，無法捍衞市民的基本權利，也會影響評分。但他補充，張上任只是一段短時間，對於他未來的表現要拭目以待。

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