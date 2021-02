「非常興奮」、「多謝中央」——特首林鄭月娥昨日率先接種中國科興疫苗。無法把第三期臨床數據登上醫學國際期刊的科興疫苗,突然「搶閘」早過德國BioNTech疫苗來港,又變成「感恩」的政治騷。誠然,林鄭「以身試苗」比起那些「身體最誠實」、口說愛國卻要打外國貨的好,但真正的問題是,究竟是誰不斷把簡單的科學問題政治化?為何連打疫苗也要「多謝中央」呢?

打疫苗的目的是甚麼?政府專家顧問許樹昌早前表示,接種疫苗是為了減低有症狀的風險,而非防止感染武漢肺炎;而衞生署更在20日深宵出稿,指疫苗預防病毒的效果有限,供應有限制,短期內未能達到群體保護;香港大學微生物學系臨床助理教授薛達早前更指出,科興疫苗有效率只有50.65%,會拖低群體免疫力;亦即越多人打科興疫苗,就越需要更多市民打疫苗!這就是簡單的科學數字,而非「政治化」。

然而,特區政府一直把市民以至專家對科興的質疑視而不見,林鄭繼續指市民聽信「不實流言」,那甚麼「不實」?為何有「不實」卻不澄清?市民清楚見到的,是多位醫生與專家都質疑科興的成效,甚至聲稱自己都只會選擇BioNTech疫苗。特府「特事特辦」批准科興疫苗,這就是信心危機的源頭;而政府越是「多謝中央」,越把選擇科興的事情政治化,結果就令市民的信心越低。大家只會反問,如果未能刊上國際期刊的疫苗,不是來自中國,你認為政府會「特事特辦」批准嗎?

外媒甚至報道,一些中國派駐海外(如歐洲的塞爾維亞或非洲)的員工,在接種中國國藥的疫苗後,仍然感染武漢肺炎。當疫苗成效變成不只是科學問題,而是政治面子問題時,其結果就和一年前沒有分別——任何呼籲、建議、希望中國能夠務實處理病毒問題,都變成「別有用心」、「造謠生事」、「政治化」;而當政府越是這樣處理問題,結果就是製造出更大的信心危機,即使有三分真,也被當成是全假;即使有五成有效率,也會被當成是一成都沒有。西方流傳一句諺語:不要相信任何事情——直至官方否認(Never Believe Anything Until It Is Officially Denied),就是如今政府的寫照。

安心出行篤數更壞公信力

另一個現實說明政府信心危機的例子,就是大量市民杯葛使用的「安心出行」程式。昨日連登網民揭發,近日下載量激增的真相,竟是因為只能在香港使用的程式,竟然在綠角群島(Cape Verde)、百慕達以至斐濟等非洲、加勒比海、太平洋國家,成為下載量排名第一的健康程式,可謂香港IT界的奇蹟,為創科局有史以來最偉大的創舉!

當香港遊客數量跌了99%,全球遊客無法來港旅遊的情況下,安心出行竟然成為這些國家人民爭相下載的程式,除了有人篤數,還能夠有其他解釋嗎?這也解釋了,為何大批市民寧願在食肆排隊填名字電話,也不願使用安心出行程式,市民寧信食肆老闆與員工,也不信任政府;而政府不是想方法去改善市民的信心,反而有人以旁門左道,透過「買Like」般的手法篤數,去令下載量激增,這是對政府已經跌至谷底的公信力,釘上最後一口棺材釘。

不少IT界別中人指出,如外國為加強國民的信心,會把程式的原始碼公開。創科局局長薛永恒竟以尊重知識產權為由,拒絕公開原始碼——這不是政府招標買回來的嗎?不能在招標要求寫明要公開原始碼?這種說出來都沒人信的藉口,只會令市民更加無法信任。偏偏政府還要在程式加入更多侵犯私隱的功能,如自動掃描藍牙作登記等,結果只會令更少人使用。不去解決信心問題,還要倒行逆施,責任全在政府。

林忌

時事評論員