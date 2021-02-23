前年7月7日網民發起九龍區大遊行，一名女子在旺角遭群眾懷疑是拍攝在場人士的便衣女警，遭包圍及要求刪除影片。事後有女教師及學生等三名男女分別被控非法集結、非法禁錮及非禮等罪，案件今於區域法院續審。代表女教師的大狀指，女教師當時只是擔任「和事佬」角色，希望大事化小，曾勸阻示威者不要扯著女事主的衣領。

三名被告依次為男廚師黃子隆（31歲）、男學生吳睿智（23歲）及女教師蘇瑋善（24歲）。他們同被指於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界非法囚禁女事主X，並於同日同地與其他不知名人士參與非法集結。黃子隆另被指事發時非禮X。

女事主X今繼續作供。代表第三被告蘇瑋善的大狀馬維騉盤問指，X被示威者扯著衣領時，蘇曾扯掉示威者的手，又推開另一隻箝制X肩膊的手。馬大狀又要求翻看現場片段，指當時蘇看見X的衣領被人大力扯著，遂勸阻對方「你唔好扯住佢件衫先」，最終成功讓對方放手。蘇又勸X謂：「你（件衫）就嚟甩啦，我哋都唔想你咁。」

馬大狀續指，蘇亦曾幫忙X整理上衣。X今指，蘇曾拉著她的手，除此之外沒有任何身體接觸。馬大狀指，當時示威者指控X「睇住你搶嘢」等，但X除了大聲否認自己是女警外，沒有否認其他指控。X解釋她沒有搶劫，故不認為對方指控的對象是她本人。

馬大狀總結指，蘇當時只是希望「大事化小」，並擔任「和事佬」的角色。

偵緝警員陳健雄供稱，他負責存放證物及將之交給政府化驗所。代表首被告黃子隆的大狀姚本成爭議陳處理證物的連貫性，例如沒有將證物立即放在證物室，而是鎖在櫃桶裏，卻沒有將此事記錄。陳解釋他要處理很多證物，亦有繁複的調查工作，故沒有時間將證物放在證物室。

聆訊繼續。

【案件編號：DCCC893/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！