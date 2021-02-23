政府今日（23日）公佈區議員宣誓建議，列出列「正／負面清單」作DQ準則，列明侮辱或貶損國歌等國家主權象徵標誌的人，不符合擁護和效忠的行為。政制及內地事務局局長曾國衞指，任何人曾拒絕宣誓、違誓或有不符合擁護和效忠的行為，被依法認定後的5年內都會被DQ，而熱血公民立法會議員鄭松泰曾在2016年因侮辱國旗和區旗被定罪，又會否與4名去年曾被DQ的議員一樣，難逃DQ厄運？

鄭松泰回覆《蘋果》時指，自己在去年立法會選舉參選時，已回覆時任新界西地方選區選舉主任黃展翹，就侮辱國旗及區旗罪致歉並承諾「改過遷善」，繼續擁護《基本法》，愛護國旗和區旗，並說若日後能夠繼續擔任公職，「必在宣誓就職之時再次公開宣示之。」

有政界相信，鄭松泰非北京針對對象，港澳辦去年斥民主派總辭挑戰中央之時，更曾讚揚鄭松泰留任之舉「值得肯定」，相信當局不會對鄭提出DQ要求。

鄭松泰的倒插國旗和區旗案始於2016年10月，他在立法會會議廳內將建制派議員座位上的國旗和區旗倒放，被裁定侮辱國旗罪和區旗罪罪成，罰款5,000多元。建制派議員謝偉俊曾對鄭提出的譴責動議，2018年表決時，在民主派反對下鄭逃過一劫。去年底京港聯手禠奪 4 名民主派議員資格，觸發15名民主派議員總辭，但同屬非建制派陣營的鄭松泰仍繼續留在議會。

違誓議員停職或不獲薪津

至於議員被DQ後的薪酬安排，例如會否追討薪津、或之後議員被指違誓停職期間是否不獲薪酬等安排，曾國衞在記者會未有明確回應，只稱立法會議員及區議員的有關安排會分別由立法會及民政事務局因應情況作出安排。

翻查資料，行管會本月初決定，向被DQ的4名前議員公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒，及會計界梁繼昌就酬金及工作開支事宜，提出和解建議。

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