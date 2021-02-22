【本報訊】7.21白衣人暴動案，其中「懵良」林觀良及「肥林」林啟明承認參與暴動，據控方撰寫的案情，將7.21事件扯到事發前五日在元朗舉行的反修例放映會，有「持相反意見人士」踩場「發生衝突」，跟着有網民呼籲案發當日集會，有關案情與監警會去年5月發表的7.21調查報告內容幾乎完全相同；惟控方未有「抄足」所有內容，包括將白衣人改成「持相反意見人士」，亦未有像監警會交代公眾集會最終有否如期舉行。

控方在兩名認罪被告的案情，甫開首扯到2019年7月16日傍晚的放映會，指有部份支持反修例示威者舉行公開放映會，有持相反意見人士到場與示威者發生衝突，但未有演變為暴力事件；跟着指晚上有人在網上呼籲參與7月21日「放映會相關公眾集會」，亦有人呼籲要保護元朗家園，將示威者趕出元朗。

上述來自控方案情的首兩段，竟與監警會去年5月15日發表的《2019年7月21日（星期日） 元朗事件》報告內容幾乎完全相同，其中「部份反對《逃犯條例》修訂草案的示威者在元朗攸北街的休憩處舉行公開放映會」、「……但衝突未有演變成暴力事件。當警務人員到達現場後，雙方便散去。」兩句的字眼、句式及標點完全一樣。

指黑衣人多白衣人一倍

控方並無完全搬字過紙，它刪去放映會指控警暴、將白衣人改為「持相反意見人士」、刪去網上指事件涉及黑社會，亦未有像監警會交代公眾集會最終有否如期舉行，也沒寫號召「保護元朗家園」的網上訊息警告會對示威者使用暴力的內容。

案情續指，2019年7月21日晚上，「不少於10名」白衣人衝入元朗站大堂已付車費區域，手持鐵牌、木棍及藤條，襲擊10名黑衣人。其後白衣人跳出付費區域，並召集更多人到場。元朗站內的暴力衝突由黑衣人與白衣人互相指罵而激發，白衣人有大約50名，黑衣人則接近100名，是白衣人的一倍。

有白衣人用金屬垃圾桶蓋、木棍及藤條毆打黑衣人，有人遭圍毆，當中包括一名記者。亦有黑衣人用消防喉及滅火器噴射白衣人。晚上11時05分至11時14分期間，不少於50名白衣人在上層月台，用木棍向港鐵車廂內的乘客和黑衣人施襲。

案情指懵良及肥林聯同其他白衣人，在元朗站大堂揮動木棍、擲物及咒罵黑衣人。懵良其後在月台用木棍襲擊車廂內的乘客肥林」則手持木棍咒罵乘客，但究竟兩人如何咒罵，打了幾多下，打傷幾多人，維持多久，車廂內有甚麼乘客，乘客是否驚恐，情況是否混亂或危險，案情全沒提及。控方亦未有如其他案件般在庭上播片，以顯示兩被告干犯的行為。兩人的案件押後至3月26日才處理求情，其間還柙。