2016年旺角騷亂，其中被告盧建民暴動罪成，判囚7年，現時仍在服刑。他於去年11月在塘福懲教所遭囚友拳打面部，案件今日在西九龍裁判法院提堂。涉案越南籍囚友承認襲擊導致身體實際傷害罪，原本下月4日便可出獄的他，遭裁判官黃士翔判處額外監禁4星期。

被告為越南籍被告Nguyen The Tung（32歲），報稱地址為塘福懲教所。他被控一項襲擊導致身體實際傷害罪，控罪指他於去年11月11日在塘福懲教所第九號倉內襲擊盧建民。

被告今日承認控罪。辯方求情指，被告與盧在獄中相識，亦是朋友，但盧在獄中欠他「煙仔」，故案發時被告用拳頭打他的面部一下。

被告因未獲授權而留在香港接受僱傭工作，早前罪成入獄。而盧建民因涉2016年大年初二旺角騷亂案，被控一項暴動罪，2018年與本土民主前線前發言人梁天琦及另一被告黃家駒同被裁定罪成，其中盧建民的刑期最重，判囚7年，梁天琦及黃家駒則分別判囚6年及3年半。

【案件編號：WKCC688/21】

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