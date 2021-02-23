保險公司後勤職員2018年與女友及友人到越南旅遊後，向AXA安盛提出旅遊保險申索，指在旅程中與女友的手機均損毀，並且遺失太陽眼鏡，獲賠約5,500元。惟保險公司及後發現維修單據屬虛假。職員在2019年底被捕前一天，得悉友人遭廉署調查，遂將消息告知當時已成妻子的女友。職員最終被控串謀欺詐及披露調查細節罪，今在裁判法院認罪，求情透露妻子因涉婚外情，兩人已離婚，當年犯案出於貪念。

被告蔡子榮（29歲）於AIA任職高級櫃位營業代表，原本被控兩項串謀欺詐罪及一項披露調查細節罪，今承認其中一項串謀欺詐罪及一項披露調查細節罪，另一串謀欺詐罪則獲不予起訴。

當年與被告同遊越南的友人同涉向安盛騙取保金，被控兩項企圖欺詐罪，及後獲判守行為12個月，罰款2,000元。

辯方大律師今求情指，被告於2018年與同遊的女友結婚，惟因婚後妻子涉婚外情，婚姻維持不到兩年，現已離婚。被告當年犯案是出於一時貪念，低估案件的嚴重性，願意向保險公司賠償彌補損失。

大狀又指，第二項控罪只是被告在被捕前一天，從友人處獲知對方遭廉署調查，於是將消息通知當時的妻子。辯方請法庭判以非監禁式刑罰。

裁判官指，被告面對控罪性質嚴重，各項控罪均可考慮監禁式刑罰，惟基於被告背景良好、犯案並非精心策劃，案情顯示被告手法愚蠢，涉案金額亦不高，相信只屬單一事件。而被告願意悉數賠償，顯示誠意，故先為其索取社會服務令報告，但強調其他判刑選擇仍然開放。裁判官將案件押後至下月10日判刑，其間被告獲准繼續保釋。

案情透露，被告於2018年初與女友及友人等人結伴同遊越南，所有人在出發前購買安盛保險有限公司的旅遊保險。被告約於同年2月27日欺詐安盛，訛稱手機於旅程中損毀，並已交給一間手機維修店維修，申請索取賠償，後來獲得賠償3,480元。惟安盛經調查後發現，涉案手機維修發票為假發票，而發票上的字迹屬其女友。

【案件編號：ESCC2426/20】

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