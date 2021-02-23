李柱銘、黎智英、李卓人等九名泛民人士被控前年8月18日維園民陣「流水式集會」期間，組織及參與未經批准遊行，案件今在西九龍法院續審。辯方盤問反對民陣舉辦遊行的女警司，指民陣曾提出流水式疏散集會人群，擬指引群眾在中環解散，問她下屬可有就此匯報。女警司稱沒有，更謂「唔知咩叫流水式」，自言當時主要關注民陣有沒有措施防止暴力或違法事件，但民陣未能提供，故她認為有風險。

現任中區助理指揮官（行動）的警司周詠儀供稱，前年8月她署任港島總區行動部高級警司，維園集會當天在指揮中心執勤，遙距監察集會以至整個港島區有否出現事故。周指當日下午2時半，管理人潮的指揮官決定撤走三隊警員，她沒有反對。約3時她從電視直播看到有示威者帶著長形橫額離開維園，近5時行到中環遮打道。當時維園有警民關係組人員，但沒有軍裝警員。

控方問她，遊行期間警方為何沒有部署任何人員。周解釋是出於公共安全、公共秩序和維護他人權利與自由的考慮，因為當年6月至8月期間發生很多暴力集會遊行，社會氣氛很差，警民強烈對立，激進示威者經常趁警方出現時擾亂秩序，用磚頭、鐵通、彈珠等自製武器攻擊警方，普通堵路進化成縱火和投汽油彈，而持不同意見市民也會衝突。為免警方出現或執法會激發市民情緒，也避免任何衝突，因此沒調派警力。

周供稱，遊行期間沒發生暴力事件，也沒接獲交通受阻的報告。她亦指，遊行沿路的港鐵站無一關閉，全部運作正常。

指時間緊迫審批前沒有諮詢不同分區指揮官

早前有北角指揮官作供稱，只負責審視維園集會風險，至於警方反對民陣舉行前往中環的遊行，是由港島總區決定。周詠儀供稱，她負責審批遊行，惟由於時間緊逼，她沒諮詢不同分區指揮官的意見，只聽下屬口頭匯報民陣與警方開會商討的內容。

辯方問周，下屬有否匯報民陣在聯絡會議上提出鑑於集會人數甚多，會在講台呼籲市民流水式離場，以便其他市民入場參與，並計劃利用較大的中環港鐵站疏散人群。周稱沒有，坦言「我係唔知咩叫流水式」。她解釋，由於當時集會遊行每每發生暴力事件，所以主要關注民陣能否提出有效措施阻止暴力或違法事件；惟據匯報指有效措施欠奉，她遂評估遊行有暴力風險。

辯方盤問查詢會議內容時，一度被質疑有何用處。法官重申本案並非批判警方的表現。辯方解釋，因為集會人數眾多，有實際風險發生人踩人事故，有必要確保潮水式或流水式疏導群眾，需要了解警方全盤部署，以便提出法律挑戰和合理辯解，最終獲准提問。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC536/20】

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