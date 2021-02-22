自由派媒體《Politico》上周刊登文章，質疑拜登在上任約一個月才了解到武肺疫情是「失控」。報道指拜登日前跟多名州長在白宮會晤，嘗試對各州在防範武肺、復課和刺激經濟等方面提出要求，但遇到重大阻力。文章提到拜登幕僚私下正憂慮，處理武肺疫情一旦無法達到他們自行設定的限期，便可能面臨政治危機。但有意見認為，包括《Politico》在內的美國主流傳媒近日相繼批評或淡化拜登抗疫成效，是為拜登政府降低公眾的期望，以期減輕引發的危機。同一時間，另一親拜登大報《紐約時報》也批評他的對華政策面臨巨大阻力。「這些早期的努力並沒有掩蓋拜登總統在試圖制訂對華戰略時所面臨的巨大挑戰，而在當下的華盛頓，任何與北京的關係都被視為絕對有害。包括共和黨議員在內的政治對手已經開始仔細審查拜登顧問們的聲明，準備猛烈抨擊任何旨在推翻特朗普總統對華懲罰措施的努力，這些懲罰措施包括關稅和技術出口禁令。」

看來，拜登幕僚已經出動，利用自己陣營媒體帶風向，為拜登上場頭100日的失敗堆定沙包，以諉過於人，並作期望管理。這種期望管理方式分兩方面，一是對於競選期間的承諾，那些曾用作猛烈抨擊特朗普，實際上十分棘手的問題，準備好走數，包括武肺疫情控制及對華政策。第二招就是畫餅充飢，提出一些長遠目標，以求轉移視線，例如國家安全顧問蘇利文上月底在大西洋理事會論壇表示，美國首先需要處理經濟和種族不平等問題，以及對人工智慧、量子計算和清潔能源等新興技術進行投資，以便「更新我們民主的根本基礎」。

種族歧視、AI、量子電腦？外邊世界已經開始亂起來，緬甸軍人正在街頭射殺和平示威群眾，美國首要工作竟然是搞AI，儍的嗎？拜登面對疫情束手無策，竟然搬龍門說要消滅癌症，日前他巡視疫苗工場後表示：「我想你們知道，當我們擊倒武肺，便將會盡所能去終結癌症。」他表示白宮屬下的總統科技顧問委員會和科技政策辦公室將參與針對癌症的研究。疫情持續下，最新挑戰還有德州冰風暴引起的大停電，進入災難緊急狀態，總統還誇誇其談消滅癌症？

上台首月未能順利開局

美國總統頭100日十分重要，這傳統源自1933年羅斯福就任時提出100日作為衡量總統施政績效的指標，因當時美國陷入經濟大蕭條，羅斯福用100日去促使內閣成員、國會盡快通過新政措施。100日這指標背後也有一定政治邏輯，因為對新當選總統而言，這是公眾蜜月期，也是總統權威最高的時候，如果在這段時間能好好運用這good will，建立施政新風，順利開局，往後在群眾信任支持下，有足夠政治能量推行新政策，對付利益集團，克服更大的困難。相反，頭100日沒甚麼實際行動，只係吹水搬龍門，或諉過上一手，很快good will消失，日後要扭轉局面將十分困難。

羅斯福年代的頭100日，在今天live的媒體環境下，已經變成了30日，拜登上場頭一個月，沒有形成新的核心政策綱領，令國民耳目一新，恐怕弱勢已成。

劉細良

時事評論員