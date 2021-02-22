【本報訊】港人關注武漢肺炎疫苗的安全性，衞生署表示，會將吉巴氏綜合症、速發嚴重過敏反應，殘疾及死亡等情況，納入嚴重或非預期疫苗接種異常事件，當局會對疫苗接種異常事件作因果關係評估，每兩周更新一次副作用的統計數據，如出現嚴重個案，會盡快開會討論是否需更新接種指引甚至煞停計劃。

定期公佈統計數據

衞生署昨舉辦「監察新冠疫苗接種異常和關注事件技術」簡介會，衞生署助理署長陳凌峯指，武肺疫苗是以前所未有的速度研發和緊急應用，政府疫苗臨床事件評估專家委員會將根據世衞指引，監察疫苗接種關注事件（AESI）及非預期嚴重疫苗接種異常事件（AEFI）。

異常事件須由醫護負責呈報，當中關注事件包括兒童多系統炎症綜合症、嗅覺喪失和急性腎損傷等；嚴重異常事件則包括類發或速發嚴重過敏、面癱、橫貫性脊髓炎、吉巴氏綜合症，殘疾及死亡等。當局收到呈報會先核實資料，嚴重的異常事件會交由疫苗臨床事件評估專家委員會評估，最後將個案分為四個結果，包括「一致」、「不確定」、「不一致」及「無法分類」，如屬一致可索取賠償。陳凌峯指出，如出現嚴重異常事件，當局會盡快開會討論是否需更新接種指引，更不排除煞停計劃。

疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人之一、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，嚴重副作用如嚴重過敏會在接種15至30分鐘後出現，面癱或在六至八星期內出現，委員會會因應個案盡快開會討論，判斷與疫苗是否有關，包括分析時間上的關聯性及對比本港發病率等。

港大團隊亦會進行由醫管局支持、為期三年的較全面監察武肺疫苗安全計劃。團隊就每款疫苗邀請1,500人自願參與接種後的跟進工作，亦會利用大數據分析評估關注事件與疫苗的關連。