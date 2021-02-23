退休漢「老吳」吳應武前年6.12在金鐘被警方發射橡膠子彈擊中腹部，及後再於同年8月在西環遭警員襲擊。他擬向警方興訟追究，早前入稟要求警方披露開槍警察和其上級以至施襲警察的資料，高等法院今開庭審理。律政司代表警方反對申請，質疑原告若要興訟，大可直接控告警方並形容涉事警員的行為即可，毋須知悉該些警員的姓名。律政司又指，要考慮警員遭起底的風險，更稱警員子女或會因警員遭起底而被綁架。法官陳嘉信聽取雙方陳詞後，押後宣佈裁決。

原告吳應武，被告為代表警務處處長的律政司司長。原告要求警方披露三名涉事警員的資料，包括姓名、警員編號、職級和地址等。原告亦要求索取當日開槍影片，以及警方用以辨別涉事警察身份的資料，包括行動紀錄、報告、警員記事簿內容。吳又要求法庭批准他使用上述資料，於日後對事件中犯錯的人士採取法律行動，例如民事訴訟，或者向檢控或法定機構投訴。

原告今指，警方聲言原吿如果興訟，可以將文件送達至警察總部，由警方代為轉交給涉事警員，警方不用提供其住址。原告強調，無意質疑警方有權驅散示威一事，惟所用武力需要合乎比例；一旦有公職人員處事「越界」，有關人等便應負責。

庭上又透露，原告前年6月12日在金鐘添華道從示威者一方走向警方防線，其間一度高舉雙手，狀似希望警員不要攻擊他。原告認為，警員當時沒有生命危險，群眾也沒有在原告後方支援，但警員仍向原告開槍。另外，原告於8月4日晚上遭警員踩頭、踢頭及以警棍施襲等。原告認為相關事件有合理可爭辯之處，所以要求取得涉事警員資料，以便採取法律行動。

警指原告藉自殘鼓動群眾

惟警方的版本則是，原告於6.12當天進入警方外圍封鎖線後，才走向涉事警方防線，其間警員相信會遇襲受傷，因而警告原告離去，但未獲理會，警員才開槍。至於8月4日事件，警方聲言原告被警員截查期間，曾自行撼頭落地三次，藉自殘鼓動群眾。

警方質疑原告索取的資料範圍過闊及沒有必要，又指警方已確認三名涉事警員的身份，只是向原告匿名處理，質疑原告為何不可照樣採取行動。警方又質疑原告聲稱因事件受重傷，但相關醫療報告未有顯示這點。

陳官提及與訟雙方呈交的其中一個電郵詐騙案例，當中涉事公司曾向銀行索取顧客姓名，問警方情況與本案有何不同。警方回應稱，法庭在本案需要考慮整體公正性和警員被起底的風險，認為警員被起底事件「一宗都嫌多」，更聲言警員子女或會因警員遭起底而被綁架。

【案件編號：HCMP2206/19】

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