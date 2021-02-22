【本報訊】7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件逾年半，八名白衣人被控暴動的案件昨在區院開審。主審法官葉佐文發現控方及警方多處甩漏，包括辨認被告的書面證供出錯、控方未看醫療報告便憑證人一面之詞撮寫事主傷勢等。主控官周天行近乎全日不停被批評，葉官更就他的出錯，揶揄：「辯方開心之餘，都唔知你係真搞錯吖，定係其他原因搞錯」；同時揭發警方索取受害人的醫療報告逾14個月仍未發現醫院「畀錯」報告，質疑警方根本從沒查看。控方案情對於11人傷勢，更是僅以寥寥約20字概括描述。

控方由近期主理國安法案件的律政司高級助理刑事檢控專員周天行代表。辯方甫開庭便投訴，上周五黃昏近6時才收到控方修訂版案情。主審法官葉佐文自言也是很遲收到，要犧牲私人時間處理，質疑控方在上星期工作時間後才發送修訂文件，控方知否辯方收文件後仍要與被告開會，問「你有冇做過辯方㗎」、「你唔會收埋喺床下底自己改㗎嘛」。

警員亂認被告「辯方開心」

控辯雙方其後在葉官席前處理同意案情爭議部份，首被告大狀提及一名警員看了1,000幾小時涉案片段，希望控方作進一步披露，此外首被告從沒被警方要求參與認人手續，辯方希望寫入案情。葉官及辯方發現案情中警員編號有錯，而解釋誰人在片段中認出哪位被告的部份亦出現混淆。葉官揶揄謂：「（警員）認到乜被告都亂晒，辯方開心之餘，都唔知你係真搞錯吖，定係其他原因搞錯。」周稱手民之誤，葉官則指不應出現如此低級錯誤。

稍後辯方與葉官再次發現有數字等細節出錯，葉官問控方：「點解你咁多機關畀我呀？」周致歉，但葉官似替被告抱怨謂：「我唔係最慘嗰個囉！你就好容易『對唔住』；（被告）等咗咁耐先開審，佢哋出唔到聲吖嘛。」

至下午聆訊，葉官將兩名認罪被告定罪，將兩人面對的餘下控罪留在法庭存檔後，主動問案情提及的傷者情況，問控方能否提供更多資料或提供詳細列表。周此時才說，這幾天據各傷者的醫療報告，草擬了一份傷勢列表。

惟該列表仍有「甩漏」，11名傷者中，其中一人的醫療報告註明為「待取」。葉官驚訝問：「年幾都未有醫療報告？」周解釋，醫院在案發當年年底「畀錯」一份似乎與案無關、日期為案發後三個月的醫療報告，警方同年收到後未有發現問題，近日才知悉。葉官質疑控方和警方索取報告後根本沒有翻閱，「呢一年幾做過啲乜呀？（報告）跟住就放咗落雪櫃呀？個file凍結咗年半呀？」周承認警方漏看。

葉官聞言依然不滿，要求控方交代警方調查隊伍及案件主管身份。周表示案件由新界北總區重案組跟進，葉官追問：「咁人呢？定係又想匿名呀？」周一度想遞上紙條交代，惟葉官表示：「你講畀我聽得唔得？公開審訊，唔交紙仔。」周才說案件主管為時任高級督察黃詩斌。

撰寫傷勢只據證人書面口供

葉官亦質疑，案情的傷勢部份只有觸痛及裂傷等，控方撰寫時是否未有參考醫療報告。周在追問下承認沒看醫療報告，只據證人書面口供撮寫傷勢。葉官再斥責：「你當啲證人自己係醫生呀？得唔得呀咁樣？」

葉官指出，傷勢簡表提及有人頸部擦傷、前臂血腫等，明言「我要知道」傷者有否縫針或接受大手術、有否後遺症，以至留院幾多天等，因可能與判刑有關，相關事宜押後至3月中收齊醫療報告後處理。審訊今續，預料將傳召證人出庭。

八名被告被控暴動及串謀蓄意傷人等罪，依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、「懵良」林觀良（48歲）、「肥林」林啟明（43歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），及維修技工蔡立基（40歲）。林觀良及林啟明承認暴動罪，兩人被控的蓄意傷人罪獲控方不繼續檢控。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20