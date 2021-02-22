【本報訊】盛傳北京將於兩會出手閹割香港選舉制度，身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍昨先打第一槍，為「愛國者治港」定下標準，同時列出非愛國者的十一類行為，表明不能任由佔據行政、立法、司法等職位；中央主導「完善」香港選舉制度更有逼切性。有學者指大幅收緊「愛國者」定義，日後即使只有支聯會背景，恐也無法參選。

全國港澳研究會昨以視像方式舉行專題研討會，身在北京的夏寶龍自去年2月上任後首度演講，強調特區身處重要職位及肩負管治責任人士，須是堅定愛國者，又列舉三大標準，包括真心維護國家利益，不從事危害國家主權安全活動；尊重和維護國家根本制度和特區憲制秩序；以及全力維護香港繁榮穩定。夏同時列出多條新紅線，指明十一類行為不屬「愛國者」，如反中亂港、歇斯底里攻擊中央、宣揚「港獨」、在國際「唱衰」國家和香港、反對中國共產黨等。

須擁護中共 「緊過鄧小平」

針對落實「愛國者治港」，夏指「最關鍵及逼切」是完善選舉制度，直言必須尊重中央主導權，故完善選舉必在中央主導進行，強調行政、立法、司法及重要法定機構負責人，任何情況下都不能讓反中亂港者佔據。

中共已故領導人鄧小平曾指港人必須愛國，但不一定要愛中共，但夏指鄧的標準很寬泛，強調中共是一國兩制方針創立者及領導者，指若有人聲稱擁護一國兩制，「卻反對『一國兩制』的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？」暗示愛國必須愛黨。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍明言，從夏寶龍的演說可見，「愛國者治港」必須在今年稍後選委會及立會選舉、及明年特首選舉落實，又指建制派、中間派及溫和理性反對派，要思考如何做新世代一國兩制下的「新香港政治人」。

民主黨尹兆堅形容，夏列出的是「浮動紅線」，「最終其實得一個結論，就係生殺大權完全操控喺北京手上」。因參加民主派初選被捕的中西區區議員梁晃維認為，北京打算排除所有反對聲音，料未來選舉會有大批人被DQ。

浸大新聞系高級講師呂秉權指，夏就「愛國者」說法較鄧小平收得更緊，相信有支聯會背景人士，未來參選會十分困難，「支聯會能否繼續存在，我相信都有可能係一個問題」。

陸委會：改規則無法贏民心

特首林鄭月娥指，政治體制問題是中央的事，非特區高度自治一部分，故會全力配合，又相信中央會考慮立法會選舉等的逼切性。多個建制政黨就在夏寶龍宣旨後鬥快出稿奉承，工聯會表明支持嚴肅修正選舉制度漏洞；民建聯就指，堅定支持完善「愛國者治港」制度。

台灣陸委會批評，北京片面改變遊戲規則無法贏得民心。英國民間組織「香港監察」（Hong Kong Watch）就指北京正瓦解香港獨有特色，提及的政制改革將永久封殺民主陣營，呼籲英國外相藍韜文採取行動回應。