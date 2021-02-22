【本報訊】本港2018年11月發生開埠以來首宗牽涉女警開槍案件，一名六旬漢在深水埗港鐵站遭男女軍裝警截查，其間疑向兩人揮舞𠝹刀，遭女警向其胸口開槍，最終導致行動受影響及咬字不清，更因而被控兩項企圖蓄意傷人罪。案件昨開審，辯方盤問男警指，截查被告只因他「衣着打扮係社會較低下層」，「比較容易截查，好欺負啲，唔會惹起投訴」，怎料被告尋找身份證時將跌出的𠝹刀放回背囊，女警便在無預警下開槍。男警一概否認。

指從未被口頭警告

警員19835王嘉雄供稱，2018年11月7日早上與女警15238袁嘉穎在深水埗站大堂D出口，被告周景登（57歲）捧着背囊走向他們，瞥了王一眼後越行越快。他指被告刻意迴避其視線，懷疑對方是非法入境者，遂要求被告出示身份證。惟被告從背囊內取出𠝹刀和推出刀片，伸向他和袁二人面前。他和袁隨即後退，他叫被告「咪郁」，未幾被告衝向他並揮動𠝹刀，他見狀再警告被告和拔槍示警。此時被告轉身跑向王後方的袁，袁於是拔槍，向被告說：「咪郁，否則開槍！」但被告繼續衝前，袁遂開了一槍，被告隨即倒地並遭制服。

辯方盤問王指，涉案𠝹刀是被告找身份證時跌下，被告將𠝹刀放回背囊期間遭女警開槍射傷，他根本沒亮出刀片，亦沒揮動𠝹刀，袁也沒作口頭警告。王全不同意。女警袁嘉穎則稱，當時擔心若不阻止被告便會受重傷，「我別無他選下，向佢心口開咗一槍」。

盤問下袁同意警方調查後得悉被告不是非法入境者，身上也沒違禁品。袁亦稱當時另有配備胡椒噴霧和伸縮警棍等裝備，惟強調案發時生命受嚴重威脅。她亦承認書面供詞沒有提及被告望她和王一眼後加快腳步的情節，辯方質疑那一幕根本沒發生，是她生安白造，只為解釋為何懷疑被告是非法入境者。袁否認，聲言警員有思疑才會截查，「呢個係警察嘅權利，唔會無端端截查任何人」。聆訊今續。

案件編號：DCCC348/20