BNO「5＋1」簽證計劃手機應用程式「UK immigration: ID Check」，今日開放予港人申請。《蘋果》今午5時起登入網站實測，發現若申請人在今午5時前，已曾於英國政府網站開設賬戶並填寫資料，目前仍只能選擇到北角簽證中心提交文件，不能選擇以手機應用程式提交，此批申請人或須開設新賬戶重新申請。

《蘋果》亦發現，於今午5時後開設之賬戶，國籍一欄如填寫香港，其英文名稱會由「Hong Kong Special Administrative Region of China」改為只顯示「Hong Kong」。但及後在申報提出申請的地區，以及香港地址時，卻又不能以「Hong Kong」作申報，輸入時僅可以「China」取代。

手機應用程式暫未支援iPad

而今午5時以後由頭開始辦理的申請人，可到英國政府網站開設賬戶並填寫個人及家庭背景資料，其間可以登出。網站特別提醒申請人，如持有有效BNO護照，國籍應選擇BNO並以BNO證件的資料作答。

《蘋果》更發現，今午5時後開設之賬戶，若申請人於國籍一欄填寫香港，其英文名稱將為「Hong Kong」，而今午5時前於英國政府網站開設之賬戶，則會顯示「Hong Kong Special Administrative Region of China」。

申請人亦要留意，網站會要求申請人填寫電話號碼，若申請人仍以香港號碼作聯絡方式，電話號碼前須填寫「+852」國際區號。網站其後會提醒用戶下載並使用「UK immigration: ID Check」拍攝證件的個人資料內頁、掃描證件、掃描並拍攝面孔。應用程式其後會將申請程序再轉回英國政府網站繼續。《蘋果》實測亦發現，「UK immigration: ID Check」手機應用程式目前未有支援iPad。

部份問題須詳細具體作答

申請人重新登入後，須回答一系列問題。內容除涉及個人資料、父母資料、財政證明、聯絡方法及在港地址等基本資料外，亦須回答旅遊史、留英計劃等問題，部份問題須詳細及具體作答，如提供以往旅行的出遊日期。 如申請人的配偶或供養者亦申請BNO「5+1」簽證，屆時亦須填寫。

除此之外，申請人亦要申報曾否有犯罪紀錄、曾否發表極端主義言論、參與或資助支持極端主義行動，以及曾否為他國政府、軍隊、情報機關服務。

若申請人現時或曾於傳媒機構任職，亦須申報。欲申請的市民建議須預留至少1小時填寫資料。

須繳付37,000港元健康稅及IHS費用

此外，申請人要留意，申請程序最後一步為繳付折合約35,000港元、俗稱「健康稅」 （Immigration Health Surcharge）的IHS費用，及約2,000港元簽證費才算落實。IHS是用作申請人在此期間的國民醫療服務費用。

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