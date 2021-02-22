近日外界一直流傳北京計劃大刀闊斧修改本港特首及立法會選舉制度的說法，昨日港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會一個研討會上的發言，為「愛國者治港」提出了新的解說，似是在為北京接下來的「政制改革」行動鳴鑼開道作輿論準備。夏寶龍在演講中對「愛國者」列出三大標準，指明某幾類人不在其列，又為「落實『愛國者治港』要完善相關制度」提出五項原則，簡而言之，就是要將「愛國」置為香港政治體制的最高綱領，接下來便是要透過改變制度規則來將這綱領植入政治架構的每一層，無論是民選還是非民選的崗位都不能由「不愛國者」把持。

夏寶龍僭建鄧小平標準

那麼究竟甚麼人才算「愛國」，有資格進入香港的政治架構？夏寶龍先是引述了鄧小平提出的愛國者標準：「尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定」，接着在其上僭建出鄧小平從來沒有講過的內容。夏寶龍指「愛國者必然尊重和維護國家的根本制度和特別行政區的憲制秩序」，稱「一國兩制是中國特色社會主義的重要組成部份，中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，是一國兩制方針的創立者，是一國兩制事業的領導者，一個人如果聲稱擁護一國兩制，卻反對一國兩制的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？」其開宗明義將「支持中共一黨專政」變成「愛國」和「擁護一國兩制」的必然組成部份，亦即是將香港的民主陣營徹底排除在「愛國」乃至「擁護一國兩制」之外，這些人日後在香港政治架構中將不能再佔有任何位置。

然而，夏寶龍的說法卻與被其奉為圭臬的「鄧小平標準」有明顯出入。夏寶龍故意不引述的鄧原文後半段是「只要具備這些條件，不管他們相信資本主義，還是相信封建主義，甚至相信奴隸主義，都是愛國者。我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國，愛香港」。鄧小平作為一國兩制方針的創立者，其「愛國者」定義明顯沒要求擁護中共及一黨專政制度，如今夏寶龍卻斷章取義扭曲成「支持一國兩制要愛黨」，套用夏本人的邏輯，「一個人如果聲稱擁護一國兩制，卻反對一國兩制的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？」

當然，夏的說法在習一尊的新時代可謂順理成章，畢竟在鄧小平的改革開放神主牌也將被扳倒的今天，他的一國兩制主張變形走樣實在算不上甚麼。治港者被要求假愛國之名首要愛黨，而參與治港的愛黨者卻絕對有權不愛國。且看今日香港的建制政客，本人或子女親屬有外國籍或居留權者不在少數，如董建華、譚耀宗之流，他們卻仍可穩坐高位、參與治港權力遊戲，天天譴責外國勢力打壓中國，但絲毫不以其「五眼籍」兒孫輩為恥。

反倒是在夏口中「絕大多數素有愛國愛港傳統」，沒有外國籍的香港平民，由他們一人一票選出來的多數議員竟被打為「反中亂港」分子，成為香港未來「政制改革」的重點針對目標。由「絕大多數愛國港人」投票選出的代表怎麼就會成了「不愛國」？被「絕大多數愛國港人」唾棄的裸官權貴怎麼就成了可靠的「愛國治港中堅力量」？此間的邏輯混亂與自相矛盾昭昭明甚，非喉舌的黨八股詭辯所能掩蓋，歸納出來便可見中共當下管治的最高指導原則，就是「愛國者治港」的要求是假，「愛黨者治港」才是真，而只要你表現得足夠愛黨，不愛國又何妨？近日在網絡爆紅的居美反美黨國喉舌「學者」陳平，不就是香港一眾「愛國者」的最佳榜樣？

林海

傳媒工作者