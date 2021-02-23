特區政府提交草案，建議修訂多項法例，解釋擁護《基本法》、效忠特區的提述涵義、要求區議員宣誓、確立違誓刑責，並將提訴權力交予律政司司長，可不受時限，在任何時間提出法律程序，有關議員即時自動暫停職能和職務，直至法庭對有關的訴訟有最終決定。港府更聲稱，為加快司法程序，設立「越級上訴機制」，不服高等法院原訟法庭的判決者，可直接向終審法院提出上訴。

倡修訂立會條例 容律政司在任何時間提法律程序

倘若立法會議員及區議員被指違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠特區」的要求和條件，特區政府建議修訂《立法會條例》第15條及《區議會條例》第19和24條，訂明後果是喪失擔任立法會或區議會議員資格。

追究機制則由律政司司長操刀，特區政府建議修訂《立法會條例》第73（2）條及廢除《區議會條例》第79（2）條，令律政司司長不受時限，可在任何時間提出法律程序。原本兩條法例訂明，該等法律程序只能在該人以議員身份行事的日期起計6個月內提出。

特區政府亦建議訂明，一旦律政司司長提出法律程序，有關議員即時自動暫停職能和職務，直至法庭對有關的訴訟有最終決定，有關議員有權向法院申請解除該項暫停；建議亦會明文規定，在個別議員因面臨有關法律程序而被暫停職能和職務期間，立法會和區議會處理的事務之合法性將不受影響。

違誓議員遭即時停職 被質疑損害「無罪假定」原則

至於上訴機制，特區政府聲稱考慮到立法會議員或區議員的席位涉及重大公眾利益，應加快相關司法程序的最終結論，建議為立法會及區議會設立「越級上訴機制」，不服高等法院原訟法庭的判決的一方，若取得終審法院上訴委員會的上訴許可，毋須向高等法院上訴法庭提出中級上訴，可直接向終審法院提出上訴。針對原訟法庭的判決而申請上訴許可，須於原訟法庭頒下判詞當日後的14個工作日內，向終審法院提出。

對於律政司提出法律程序後，相關被指涉及違誓議員會即時被停職，是否損害「無罪假定」原則，政制及內地事務局局長曾國衞只稱，立法會議員及區議員身份極重要性，會影響公眾利益，強調最終會由法院按照初步證據，決定是否接納律政司的訴訟要求。

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