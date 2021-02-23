多名建制派議員上周要求公務員事務局局長聶德權交代侮辱公職人員罪的立法進度，聶當時回應指，現時未有立法時間表；有外媒記者今日在行會前記者會上，關注上述立法工作會否影響港人言論自由，特首林鄭月娥回應時則與其「愛將」聶德權口徑一致，指政府認為現時就辱公職人員罪立法的時機未成熟，認為相關立法並不屬於政府急於現屆立法會會期內優先處理的工作。但她也補充指，近年除了警務人員，不少前線公職人員都受到威嚇及侮辱，對公民社會而言並非好事。

聶德權上周出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議時，被多名建制派議員追問侮辱公職人員立法進度，聶當時回應稱：「現時有關嗰個研究，應該係由保安局做緊，特區政府就呢個問題，我哋會去睇，但現階段應該未有具體嘅嘢可以向委員會報告」，說法惹來建制派議員不滿。

翻查紀錄，時任公務員事務局局長羅智光2019年12月16日在立法會回應建制派議員時曾指，保安局當時已就侮辱公職人員罪立法「剛剛做完咗研究」，正諮詢律政司意見，下一步要徵詢相關政策局意見，並說：「準備好嘅時候，我哋會考慮點樣跟進」。

林鄭今日記者會上回應指，目前政府侮辱公職人員罪立法的時機並未成熟，又指政府現時有很多急於處理的問題，她本月初已列出政府有五大立法需要完成，「在本屆立法會任內，我會說這（侮辱公職人員罪）並不是政府會優先處理的其中一條立法」。她又指，若然未來要進行相關立法，政府必定會作出小心平衡，「但目前來說，我們並未到達這個（立法）階段」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！