除了鄺俊宇，政界還有一名跳舞高手，他是曾獲中大跳舞比賽冠軍、跳了12年街舞的公民黨東區區議員李予信。不過，在亂世之下，政治人物還有餘力玩跳舞嗎？市民又有興趣關心舞蹈嗎？
「跳舞唔只係娛樂，其實佢係充滿政治！」李予信堅定地說。他解釋，最近看過《狂舞派3》後，其信念更加堅定，因為街舞以至整個Hip Hop文化的精神本身就是自由、民主、反建制，每個舞者都希望實現自我、表達真我，「呢啲文化符號好有力，係香港重要的文化戰線」。
李予信希望，未來會在自己能力所及下，盡力透過文化戰線保留香港價值，推廣跳舞的社會與政治涵義。
直播連結
影片重溫
EP10 眾志解散 但教育議題不可放棄 鄭家朗：幾辛苦都要做
EP13 陳虹秀：試過留喺屋企睇直播，結果都係坐立不安要去前線
EP14 從前線走入體制 教協總幹事沈偉男還是那個社運青年嗎？
EP15 法治崩壞之下 律師還能做甚麼──專訪法政匯思李安然
EP16 回首反送中 新任民陣召集人陳皓桓：我知自己雙手沾滿鮮血
EP17 考過警察終入政界 林卓廷：早已認清中共，預咗坐監受酷刑
EP18 新書記錄反送中歷史 馬嶽：叫人認命是沒有反抗精神的說法
EP21 羅健熙：我會在香港留到最後，就算唔夠打，至少都要一路煩住你
EP22 沙田區議員李志宏：民政處不斷打壓民選議會，連民生議題都不放過
EP23 開餐廳順便實踐勞工政策 譚文豪：困境下更要尋找不同出路
EP24 民政打壓下區議員寸步難行 林兆彬：僅餘功能是以身份協助手足
EP25 不忍他人受苦 劉頴匡：如果要有人送中，我唔介意嗰個係我
EP26 首名DQ區議員 洪駿軒：我唔捨得翠屏 終於明移民係咩感受
-----------------------------
《蘋果》英文版免費試睇：了解更多
英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！