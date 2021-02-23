前年11月理大圍城，警方連日與留守校園的示威者爆發大規模衝突，事後拘控多名前往營救的市民。警方上周五首次落案起訴涉嫌在校內干犯暴動罪的12人，今日再起訴另外4人，同樣指控他們企圖突圍已被警方封鎖的理大。另有原本被控管有雷射筆及士巴拿的學生，亦被加控於理工內參與暴動。裁判官梁嘉琪拒絕所有被告的保釋申請，案件押後至3月再訊。

四名今被落案起訴的被告依次為商人林玉堃（21歲）、氣槍設計員施朗（26歲）、學生梁恭豪（22歲）及護理系學生馬健朗（24歲）。四人分別被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日在九龍暢運道以及科學館道理工大學一帶與他人參與暴動。

控方要求押後案件，以便轉介至區域法院審理。控方續透露，四人昨日到警署報到時「踢保」，遭警員即場拘捕；惟辯方否認此事。梁官將案件押後至3月2日再訊。

據了解，四人於案發當日企圖離開理大時，被警方發現並拘捕，有片段拍攝到首三名被告遭警方制服。而聲稱是義務急救員的施朗，當時身穿急救裝束，並攜有5把剪刀及15支生理鹽水。施朗另涉無牌管有槍械，早前被捕，暫未起訴。

另外，學生梁子揚（24歲）今日再應訊。他原本被控一項管有適合作非法用途的工具，指他於2019年11月17日至18日在九龍暢運道和科學館道一帶，管有士巴拿及雷射筆。他今另被加控兩項暴動罪，指他於18日在上址及理大連同他人參與暴動。據悉，他於暢運道卸下裝備時被警方發現拘捕。控方反對辯方的保釋申請，梁官將案件押後至3月12日再訊，以便轉介至區域法院處理，被告須即時還柙。

【案件編號：KCCC560/21、KCCC819/20】

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