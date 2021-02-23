前年7.21元朗白衣人襲擊事件，8名白衣人涉持木棍藤條毆鬥及投擲雜物等，當中不認罪6人的案件在區域法院續審。控方今向法庭表示，其中4名受害人確認作供時不需要匿名令、屏風及特別通道，其餘10名則全部需要。法官擔憂控方未有詳細向證人解釋匿名令的作用，認為所有14名事主可一致處理，向全部事主批出匿名令，禁止傳媒披露、發佈、報導會致使公眾識別他們身份的內容，包括姓名、出生日期等，並批准他們在屏風後作供及使用特別通道出入法庭。

案件昨日開審時，法官葉佐文曾指收到的文件顯示傷者及證人全部「開名」，遂問主控高級助理刑事檢控專員周天行是否全部證人均不需匿名，周當時稱確認已向證人查詢，除其中一人，其餘證人均沒要求匿名處理或在屏風後作供。惟今早周再改口，稱有10名事主要求匿名。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控在7月21日，在元朗站參與暴動及蓄意傷人；鄧懷琛、吳偉南二人被控7月22日，在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人；鄧懷琛單人另被控7月22日，在型點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

林觀良、林啟明已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留於法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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