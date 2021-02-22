內地近年不斷吹捧粵港澳大灣區，急欲把香港「融入國家發展大局」。廣東省深圳市近日召開會議指，加快香港大學在深圳辦學的進度將成為今年市內推進大灣區建設的工作重點之一。

據內媒昨日報道，深圳市推進粵港澳大灣區建設領導小組會議，上周六（20日）通過了《深圳市推進粵港澳大灣區建設2021年工作要點》。當中加強與港澳教育交流合作方面，《工作要點》提出加快香港大學在深圳辦學的落地進程、加強與港澳職業教育交流合作及建設粵港澳大灣區特色職業教育園區等。

根據資料顯示，香港大學一早在2011年3月，已經成立了香港大學深圳研究院，主要發展高新知識轉移、引進重點實驗室和研發中心、培養複合型科研人才等。

港多間大學廣東設校

《工作要點》亦提出爭取國家支持改善港資、澳資醫療機構准入，加快香港中文大學（深圳）附屬醫院建設、香港大學深圳醫院國際化臨床試驗轉化中心建設等。事實上除香港大學外，本港不少大學均計劃甚至已經在大灣區不同地方建立校區。

香港中文大學（深圳）2014年已在深圳建立校區，並成為當地的頂尖大學之一。廣東省亦已將香港理工大學佛山校區納入2020年重點建設項目計劃；香港科技大學目前亦正在廣州建立校區，預計2022年建成招生；香港城市大學將在東莞建立校區，目前已確定選址；香港公開大學亦會在肇慶建立校區，校區面積比香港本部更大。

深圳新聞網