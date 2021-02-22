【本報訊】特首林鄭月娥昨日與一眾司局長，及行政、立法會建制派議員率先上演科興疫苗接種「政治show」表忠，林鄭事後稱感到「非常興奮」，又多謝中央政府支持，聲言希望親身接種可起示範作用，讓市民放心。但不少市民均認為官員接種純屬大龍鳳，絕不會加強他們對科興疫苗的信心。

林鄭昨率眾司局長到中央圖書展覽館的疫苗接種中心接種科興疫苗，隨後10名行會成員及23名建制派立法會議員亦先後到場接種。林鄭打針後表示非常興奮，再三呼籲市民打針，市民沒信心或聽信「不實流言」會大大削弱疫苗成效。她又感謝中央及國家衞健委快速送抵疫苗，並認為市民不用太介意疫苗的來源地，重申獲批的疫苗都安全；又拍心口稱如果科興疫苗不足，「國家肯定會幫忙的」。

市民：佢哋鍾意咪打飽佢

財政司長陳茂波、環境局長黃錦星及商經局長邱騰華昨未有到場接種，財政司長辦公室指，陳忙於準備明日的財政預算案，將安排下星期接種；商經局表示邱有其他公務，稍後另行接種；而黃當時正於立法會出席環境事務委員會會議。

立法會主席梁君彥表示，除了10多位身兼人大政協的議員早前已接種疫苗外，大部份議員昨報名接種科興，「議員作為義勇軍、白老鼠都肯出嚟打第一針，我哋覺得疫苗係安全。」

有網民發現林鄭等人接種的疫苗，是先由疫苗樽抽出再行注射，與科興疫苗預先放入短小針筒直接注射不同，懷疑實際接種的是復星/BioNTech疫苗。政府在「添馬台」專頁重申官員接種的是首批到港的科興疫苗。

屬優先接種群組的醫管局員工陣線主席余慧明指，醫護是根據科學實證衡量決定接種哪款疫苗，「從來林鄭唔係一個會令醫護接種嘅指標」，她又稱「科興疫苗數據『咁好』，相信醫護會有自己分析能力去決定。」

本報昨訪問多名本港市民，他們均表示擔心疫苗副作用，短期內不會接種，並稱不認為官員接種能加強他們對疫苗信心，直言「佢哋覺得咁做有公信力，佢哋鍾意打咪打飽佢」。

泛民：學英女皇「東施效顰」

澳門昨起為所有居民接種內地國藥疫苗，當局表示累計逾1.5萬人預約接種，並已有逾3,000名優先接種人士完成接種，暫未有不良反應報告。

立法會前議員尹兆堅指出，港府處理疫情表現比澳門「慢幾十拍」，質疑林鄭「憑乜嘢咁興奮」。他又指英國最初接種疫苗時抱質疑態度，英女皇及皇夫率先帶頭接種疫苗，但他認為林鄭今次屬東施效顰，「要有群組對你嘅信任先得，英女皇受國民愛戴，輿論都一面倒支持，但大家對林鄭信心破產，林鄭咁做係咪足以說服市民跟着做呢？我就冇乜信心。」