前香港眾志成員黃之鋒、周庭及林朗彥牽涉前年6.21包圍警總案，早前承認煽惑及參與未經批准集結等罪，其中周庭和林朗彥分別被判囚10個月和7個月。周去年底向高等法院申請保釋等候上訴被拒，她和林今天原本再提出保釋申請，但二人最終撤回。法官陳慶偉庭上透露，本案將轉介往上訴庭審理，惟未有透露原因。據了解，轉介案件往上訴庭一事並非由律政司提出，控辯雙方都是在庭上才得悉此事。

周庭和林朗彥今早由五名懲教人員押解出庭。休庭期間，周庭在犯人欄內和代表大狀譚俊傑稍作交談後，一直神情平靜的她難掩傷心，脫下眼鏡和拉低口罩，一邊拭淚一邊抽泣。周林二人散庭後步往囚室，聲援者向兩人揮手道別，有人說：「周庭加油！」周庭繼續低頭拭淚，林朗彥則向公眾揮手致意。

法官陳慶偉甫開庭即表示，本案將轉介往上訴庭處理，而上訴庭亦會給予控辯雙方進一步指示。代表周庭和林朗彥的大律師譚俊傑聞言，表示兩人撤回保釋申請，以等候上訴庭指示。陳官則表明，會記錄二人希望聆訊盡快排期，並謂：「我可以做嘅係咁多。」庭上透露，林朗彥和周庭分別預計將於今年4月和6月刑滿出獄。

黃之鋒（24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（24歲）早前先後承認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，控罪指三人前年6月21日在金鐘夏慤道非法煽惑在場人士參與或繼續參與未經批准集結；黃另承認一項組織未經批准集結罪，控罪指他同日在灣仔軍器廠街警察總部正門外，組織未經批准集結；而周庭則另承認一項明知而參與未經批准的集結罪，控罪指她同日在灣仔警總外參與未經批准集結。

原審裁判官王詩麗判刑指，本案和雙學三子公民廣場相似，並謂非法集結與未經批准集結都是《公安條例》罪行，本案應考慮該案判刑原則。王官又謂三名被告均是積極參與者，集結亦有一定規模，而示威者呼叫口號無疑是要衝擊警方，指本案比其他集結案更為嚴重，必須判以阻嚇性刑罰，即時監禁是唯一選項。最終黃之鋒被判入獄13個半月，周庭被判入獄10個月，林朗彥則被判囚7個月。

周庭去年12月向高等法院申請保釋等候上訴，惟遭法官張慧玲拒絕。張官指周庭身為公眾人物，以領導者角色積極犯案，又謂本案案情非常嚴重，原審裁判官判監10個月以儆效尤，絕非明顯過重，並無犯錯，認為上訴方無法向法庭證明有極高甚至合理的成功上訴機會。

【案件編號：HCMA374/20】

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