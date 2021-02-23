北京人大政協兩會下月初舉行，經民聯今午舉行全國「兩會」提案記招，提出逾17項建議，主要圍繞大灣區的中港融合。其中身兼港區人大代表的洪為民建議，港府可與中國國家教育部，包括北京、上海、廣東等政府教育部門及大學溝通，向有意在港開辦中小學的內地辦學團體批出空置校舍，並建議港府開放內地教師人才簽證來港。

該黨其他「錢進大灣區」的建議，包括推動粵港澳三地金融監管合作，加快建立「粵港澳大灣區共同市場」、「拆牆鬆綁」將本港土地租借予深圳園區的配套措施、設「大灣區重點科研專案」解決兩地科管理制度的障礙、鼓勵大灣區龍頭科創企業與香港高校合作，完善科研成果商品化等。

本身為全國政協委員的行會成員林健鋒則指，留意到有民間聲音指，希望能在接種疫苗後獲免檢14日往返兩地，因此建議中央加強支持港人接種疫苗，期望六、七成港人接種疫苗後，加快重啟兩地經濟。港區全國人大代表陳亨利亦指，留意到「香港人依家都爭住打中國嘅疫苗」，希望中央能給予支援。

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