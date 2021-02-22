【本報訊】林鄭政府抗疫無方，最終要港人埋單。財政司司長陳茂波明日發表新一份財政預算案，不但未有補償市民飽受政府抗疫失敗之苦，多份報章更引述消息指出，預算案將「減糖」甚至「走甜」，去年「回水」一萬元措施不復見，更會取消公屋免租一個月的紓困措施，退稅和綜援出「雙糧」規模亦縮減。民主黨前立會議員尹兆堅炮轟陳茂波落閘拒派錢，無視最水深火熱的基層人士需要。

政府去年預算案推出「全民回水」一萬元、代繳公屋租戶一個月租金、寬減100%薪俸稅和個人入息課稅、寬免全年差餉和綜援出「雙糧」等紓援措施，今年武漢肺炎疫潮下小市民生活更為拮据，更需政府支援，惟政府去年大手筆向僱主發放兩期共810億元「保就業」資助後即無以為繼。

《星島日報》引述消息指，預算案將「減糖減甜」，不會再派錢，更會取消公屋免租一個月的措施；退稅、綜援及生果金出「雙糧」等措施則雖然會繼續，但部份措施寬免金額會縮減。

兩棕地分別可建7,000伙

《大公報》也引述消息指政府要「更加審慎運用資源」，預算案將以「減甜」作基調，個別項目甚至「走甜」，不再回水和代繳公屋一個月租，「務求在經濟衰退期間，善用公帑支撐市民及企業」。

《星島》引政府消息指，去年預算案公佈已物色八幅位於屯門、元朗及大埔等地的棕地，目標建逾兩萬間公營房屋單位，經評估後，該首批較具發展潛力中，以元朗沙埔用地和屏山北用地最大，分別可興建7,000個公營房屋單位，以政府10年建30萬伙公營房屋目標計算，該兩個項目相當於五個月房屋供應量。

「荷包枯乾仲要晒冷」

民主黨前立法會議員尹兆堅斥政府「減甜」、「走甜」，不考慮回水，完全漠視基層、公屋戶及打工仔在疫潮下陷於水深火熱，料預算案將令基層失望甚至絕望。他批評預算案一直「鋤弱扶強」，寧願強推明日大嶼倒萬億元落海，亦不加重「派糖」，「佢又講到自己家道中落、荷包枯乾，點解你仲要晒冷？」

尹兆堅亦批評政府亂花公帑購買低效的科興疫苗和無故封區，「咪就係善財難捨，冤枉甘心囉」，又指有傳政府將股票印花稅或由0.1%加至0.2%，「英國（股票印花稅）要0.5%。點解又唔諗資產增值稅？我哋政府就係咁樣囉」。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，政府去年重推為公屋租戶代繳租金的紓困措施，若今年在疫潮籠罩下突然中止，將引起居民強烈反對。

招國偉指近年公屋戶申請租金援助的數字上升，不少基層家庭從事飲食及服務等行業，在疫情下面對開工不足甚至失業問題，認為政府應維持紓困措施，協助基層公屋戶。