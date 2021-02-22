【本報訊】身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍於昨日研討會提出，重要法定機關負責人均須由真正愛國者擔任，估計包括醫院管理局、個人資料私隱專員公署等法定機構人員日後也要宣誓效忠外，連證監會、港交所等恐亦難倖免，但這些法定金融機構不乏外國人管理層，有學者憂對香港金融中心地位造成壓力。

港金融地位堪憂

本港有多個金融法定機構，當中包括證監會及港交所，但兩家機構均委任外國人士出任行政總裁要職，分別為英國籍行政總裁歐達禮（Ashley Alder）以及阿根廷籍、被董事局提名的行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）。今次中央稱要落實「愛國者治港」方針，未知會否影響金融監管機構人事任命。

獨立股評人David Webb表示，目前難以解讀此要求。但對於財金機構未來會否聘用更多「愛國者」，他指港交所行政總裁仍須待證監會批准，而證監會須諮詢財政司或中央「祝福」，故結果對財金機構未來聘用高層甚為關鍵，「如果證監會拒絕，這將會是很大的問題」。

經濟學者關焯照直言，金融監管機構或不能倖免。他指要外國人表達對中國忠心不外乎宣誓，但認為政府不會即時「一刀切」，料在歐達禮及歐冠昇任期完後才轉聘「愛國者」，但坦言做法會令香港難再吸引具有國際視野的人才落戶。