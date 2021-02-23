前年7⽉28⽇，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，警⽅拘捕⼤批⼈⼠，23人被控參與暴動，其中一人另被控襲擊前警務處處長鄧竟成之⼦、即總督察鄧智兆。案件今日在西九龍裁判法院續審。其中一名小隊指揮官供稱，他所帶領的小隊並無作出任何掃蕩及推進，只留在西區警署外，惟他看到示威者向警方投擲多種攻擊性武器，包括雨傘。主控播片顯示，示威者在路障後的活動，並指有示威者手持行山杖，主控問：「係咪你話見到的棍狀攻擊性武器之一？」吳回應：「正是。」

時任督察、現已晉升為高級督察的吳智偉供稱，事發時駐守深水埗警區助理警民關係主任，亦是西九龍總區應變大隊第三小隊指揮官。案發當日他被調派到港島西區警署候命，至下午3時被指派到西區一帶巡邏，至4時55分再被指派到西區警署外，向金鐘方向設置防線。

指示威者高叫「香港警察，知法犯法」等反政府反警察口號

吳形容當時該位置已沒有車輛行駛，商戶亦已落閘，環境平靜，不見有示威者，亦無旁觀的市民或記者。半小時後，他在防線上看見德輔道西近正街及西邊街的路段，開始有為數約150的示威者出現並朝向警方防線。

他們部份人士在馬路步行，裝束有頭盔、頭罩或護目鏡、口罩、護膝等保護裝備，穿著黑色或深色長袖衫及長褲，部份人士手肘有保鮮紙包住，亦有部份人士手持棍狀物體。

他又指，有手持揚聲裝置的示威者，叫其他人參與他們的公眾活動，「話佢哋唔去參與示威嘅話，就得唔到佢哋一啲訴求」。吳指，他向這班人發出警告，指他們正在參與一個未經批准集結，命令他們立即向金鐘方向和平離開，並展示警告旗。惟人群沒有理會警告，繼續向西面推進。該男聲繼續用揚聲器煽動其他人參與未經批准集結。

下午5時，吳發現現場示威者人數上升至300人，他繼續發出相同警告，「但呢班示威者越聚越多，冇離開嘅念頭」。人群一度行前，與警方防線只有50米距離，並見部份示威者打開傘，卻並非向天打開，而是阻擋警方的防線。

約5時半，通訊機通知指有人拆鐵欄，他再次給予警告，包括叫示威者不要試圖用攻擊性武器攻擊警方防線。惟人群仍沒離開，同時人群中有男聲透過揚聲器「聲稱呢個集會係合法，基本法係保障佢哋集會嘅權利」，並煽其他人參與他們的集會。

吳稱他向這把男聲作出警告，命令他不要再煽動。惟他們繼續叫出「反政府反警察」的口號，包括「光復香港，時代革命」、「香港警察，知法犯法」。其後部份示威者開始傳遞膠馬及水馬到示威位置。

吳稱，此時現場開始有記者，故警方向記者呼籲，應與示威者保持適當的距離，並自言每隔兩分鐘便給予現場人士警告，其後「給予一大段適當時間讓示威者離開，但都無果」。吳續指，當時示威者已「上晒裝」，即配備裝備，並傳送一些物資如膠馬到防線上。

至下午5時48分，吳稱因留意到德輔道西及皇后大道西的西邊街有些「群眾」出現，當日有位女士向警察指出，指有外籍人士不清楚警察正在做甚麼，他亦看到有外籍人士在場，故有使英文作出勸喻。

吳解釋，形容西邊那堆人士為「群眾」，是因見不到他們有示威者類似特徵；但他形容在電車站的人有「有個共同目的」，聚集在一齊、有相似的防護性衣束、亦有攻擊性武器，並且叫出一些反政府、反警察的口號。

示威者沿後巷運送物資

至下午6時，他指西邊街與德輔道西交界有一些已穿上裝備的示威者，在後巷的街口不斷偷看警察防線及佈防，並有同袍稱示威者沿後巷運送物資出西邊街。其後示威者人數越來越多，亦聽到他們敲打障礙物的聲音及叫口號，又用激光雷射裝置射向警方，「情況已經去到一個非法集結的情況」。

新界南應變大隊警告後掃蕩，但吳所帶領的小隊並無作出任何掃蕩及推進，只留在西區警署外。惟他看到示威者向警方投擲多種攻擊性武器，包括磚頭，雨傘及棍。其後他接獲命令，返回西區警署內候命。

控方播放新聞直播片段，傳媒由附近大廈高處拍到示威者的防線，有男聲透過擴音器稱：「香港已經進入軍政府狀態，警察已經大過林鄭月娥㗎喇。」該男聲並著記者小心，又呼籲在場人士戴口罩。

片段又顯示示威者在路障後的活動，有示威者手持行山杖。主控問：「係咪你話見到棍狀攻擊性武器之一？」吳回應：「正是。」審訊繼續。

涉案24名被控參與暴動的被告共有16男8女，依次為張智麟（21歲）、學⽣陳梓康（28歲）、學⽣鍾泓洋（20 歲）、理髮師徐慶鈞（20 歲）、陳希雋（24 歲）、學⽣崔耀明（21歲）、售貨員林少鋒（24 歲）、技術員蔡澤新（40 歲）、學⽣楊智昇（20 歲）、⽂員林勝如（19 歲）、學⽣⿈頌恩（22 歲）、⽂員⿈錦珊（20 歲）、學⽣李少康（21歲）、周錦濤（18歲）、⽂員莫卓煇（33 歲）、⿈⾶鴻（19 歲）、簡健煌（24 歲）、學⽣張嘉聰（20 歲）、⽂員譚詩妙（23 歲）、羅萬泳（22 歲）、蔡寶如（23 歲）、⽂員譚伊婷（25歲）、陸映慧（27 歲）及學⽣⿈柏賢（21歲）。

他們均被指於前年7⽉28⽇在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動。莫卓煇另被控⼀項襲擊執⾏職務的警務⼈員，指他在宜必思酒店外襲擊總督察鄧智兆、亦即前警務處處長鄧竟成之⼦。而徐慶鈞則另被控一項無牌管有無綫電通訊器罪。其中簡健煌早前認罪，其餘被告對所有控罪均不認罪。

【案件編號：DCCC871/19】

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