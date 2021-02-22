武漢肺炎肆虐全球一年多，打工仔目前最擔心的，當然是疫情下會否中招或飯碗不保，卻往往忽視了這些心理負擔，可能會累積成創傷後壓力症候群。因此，即使能控制病毒蔓延，也須警惕一股潛在的精神問題海嘯，會緊接在後疫情時代淹至。

諱疾忌醫 促企業正視

武肺大爆發後，世界經濟論壇和市場調查公司益普索在28個國家訪問了近1.3萬位僱員，大部份對工作前景越來越焦慮，近半受訪者稱對在家中工作環境感到孤單和徬徨。報告結果跟英美同期所做的研究相當脗合。

美國標準保險公司過去一年也訪問了1,400多人，55%表示疫情後發現有情緒毛病，受到多重情緒問題困擾的更達46%，較疫情前高出七個百分點。英國《觀察家報》所做的民調亦顯示，43%受訪者稱過去一年，精神健康出現惡化。

皇家精神科學院院長詹姆士警告，英國「正面臨第二次世界大戰後最嚴峻的精神健康危機」，他認為「即使病毒受控、留院人數大減，這股心理創傷也不會就此消失，需增撥資源應對深遠的影響」。據估計，目前英國有近六分一人口，即1,000萬人需要精神輔導，包括150萬兒童。

美國心理治療師占士則擔心，受到情緒困擾的打工仔未必懂得求助，「受到精神病、治療方法及在職精神衞生的污名化，令到許多僱員諱疾忌醫」，他鼓勵僱主應主動提出幫忙。

事實上，部份大企業開始正視有關問題，能源巨擘英國石油公司已定期派發問卷，方便評估員工最新的心理狀況。全球最大咖啡連鎖店星巴克及美國銀行則直接向員工提供免費的網上心理輔導，讓他們可盡訴心中情，緩解內心的鬱結。

英國《衞報》/ 美國全國廣播公司