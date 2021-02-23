前年7.21元朗白衣人襲擊事件，8名白衣人被控，當中6人不認罪，案件在區域法院續審。控方在書面開案陳詞中，將7.21事件的緣起，歸咎反修例示威者曾在元朗鳳攸北街休憩處舉行公開放映會，被指帶來滋擾，故網上有人揚言要保衞家園並把示威者趕出元朗。至於白衣人強行捲閘闖入元朗站的場面，控方則指當時白衣人經過元朗站出口閘外，閘後站內一名黑衣人用雨傘襲擊他們，因而惹起事端。案情完全沒提及有警察接報到場處理打鬥。

根據控方書面開案陳詞，控方將7.21事件的緣起，指向案發5天前、即2019年7月16日反修例示威者在鳳攸北街休憩處舉行的公開放映會。當晚之後，網上開始有訊息呼籲參加7月21日集會，以抗議7.16放映會帶來的滋擾，揚言要保衞家園及把示威者趕出元朗。

控方指現場50名白衣人與100名黑衣人衝突

針對王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基的暴動及蓄意傷人罪，控方指發生於7月21日晚上10時40分至11時14分。起初，不少於10名白衣人衝入元朗站大堂閘內的已付費區域，手持木棍及藤條等，襲擊約10名黑衣人。白衣人後來跳出閘外，召集更多同黨，50名白衣人再持木棍藤條衝入站內，與約100名黑衣人衝突。

至晚上11時02分，白衣人衝入閘內，向前往月台的黑衣人施襲。11時05分至14分，不少於50名白衣人在月台及列車車廂內施襲，引起巨大騷動。

開案陳詞指，王志榮聯同其他白衣人咒罵黑衣人，又以金屬垃圾桶蓋襲擊一名黑衣男子，並向黑衣人投擲物品。王志榮又被指在月台及列車內靠近白衣人群，手持藤條，咒罵車廂內乘客。

其中一名被告被指兇狠咒罵閘內黑衣人

黃英傑則被指以手指指向並咒罵閘內黑衣人。而鄧英斌被指手持長枝條，與白衣人一同行走和聚集。當其他白衣人用藤條木棍襲擊黑衣人時，鄧英斌被指與他們「一同行事」。

蔡立基則被指兇狠咒罵閘內黑衣人及投擲物品，又在月台上手持藤條狀物品，徒手襲擊一名男子。

該兩項控罪發生時，11人在元朗站大堂或列車車廂內遭受白衣人襲擊，受到不同程度創傷，包括輕微觸痛、裂傷，以至血腫。該段陳詞原本稱傷者亦有「嚴重骨折」，經控方澄清後已刪去相關字眼。

救護員曾與被告理論 及後替飛天南急救

至於針對鄧懷琛及「飛天南」吳偉南的暴動及串謀蓄意傷人罪，被指發生於7月22日凌晨12時正至12時20分。控方指當時有不少於30名白衣人在英龍圍外近朗和路及元朗站一帶聚集，白衣人與黑衣人在英龍圍外爭執並演變暴力衝突。

鄧懷琛被指在英龍圍外與其他白衣人阻止一名黑衣男子離開。證人救護員「O」曾與鄧理論。當暴力衝突發生時，鄧懷琛及吳偉南分別涉以長枝條及木棍襲擊黑衣人。

數分鐘後，吳偉南暈倒地上，救護員O曾替他急救，吳偉南其後送院。同一時間，鄧懷琛聯同其他白衣人追趕黑衣人至元朗站J出口外，鄧曾以破爛雨傘指罵和襲擊黑衣人，又向黑衣人擲物。

控方指黑衣人施襲在先 白衣人遂強行拉開元朗站捲閘

鄧懷琛另單獨面對另一組暴動及蓄意傷人罪，被指於7月22日凌晨12時29分至32分，在元朗站及形點一期商場一帶發生。

開案陳詞指，不少於30名白衣人在元朗站J出口已關上的捲閘外經過時，捲閘後站內一名黑衣人用雨傘襲擊他們，白衣人隨即強行拉開元朗站J出口的捲閘，鄧懷琛與其他白衣人隨即衝入站內，其後又與白衣人走到形點商場。此部份案情完全沒交代鄧懷琛如何傷人。

當白衣人襲擊在場黑衣人以及嘗試調停雙方衝突的人士時，鄧被指一直靠近，並與白衣人一同離開。此兩罪發生時，一人在元朗站近K出口遭白衣人襲擊至瘀傷及紅腫。

案情完全沒提及有警察接報到場處理打鬥

不論案情及開案陳詞，除了提及警方事後通緝和上門拘捕涉案人士外，在控罪發生期間，案情完全沒提及有警察接報到場處理打鬥。

案件明天續審，預料控方將開始傳召證人作供。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛則另被控於7月22日在型點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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