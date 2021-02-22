《財政預算案》出爐在即，不同政黨、智庫、政策倡議組織一如既往，各自出招，希望為社會出謀獻策，當中或者不乏創意之舉，卻有更多是老調重彈，年年如是，香港吸煙及健康委員會正是一例。他們今年繼續蕭規曹隨，了無新意的大呼「增加煙草稅100%，再按年增加」，一廂情願希望為政府創造額外收入、減低吸煙人口，然而這種不假思索的主觀願望，卻與世情相去甚遠，顯得離地可笑。

制訂政策，素來講求理性，社會學老祖宗之一韋伯在分析「理性化」特徵時，就提出「工具理性」及「價值理性」兩個類別。「工具理性」追求成事的最大功效，至於選取何種手段達致這種功效，每每以利益最大化為依歸；反之，「價值理性」涉及了道德、倫理、價值觀等追求，也許使用的手段未必能令利益最大化，惟因對背後「價值」的肯定，仍會採用。

從「工具理性」層面審視委員會的建議，根據吸煙人士對煙草的固有依賴，如果增加煙稅，理論上可以增加庫房收入。不過，根據海關數據，去年經他們截獲的私煙數目接近二億支，數量創20年新高，超越過往三年撿獲私煙數量的總和，涉及稅款高達3.64億。數目之大，聞者咋舌，背後道理，卻一字咁淺：不能負擔貴價煙的市民，只會被迫轉移光顧私煙黨。換言之，增加煙稅無助煙民戒煙，只會加劇私煙問題。不但進一步為執法部門帶來壓力，逼海關「硬食」決策局的政策失誤，欲透過增加煙稅而增加庫房收入的如意算盤，亦不會打得響，反而賠了夫人又折兵。

從「價值理性」角度，委員會或許誤以為，高昂煙價有助「嚇怕」吸煙人士，使其因經濟原因而戒掉吸煙習慣，走向健康的康莊大道，故貌似可取。只是，數字不會說謊。政府在2009、2011及2014年曾三次增加煙草稅，而按政府在2019年的統計，三次加稅後，吸煙人數下跌不足1%（2010年為11.2%、2019年為10.5%）。現實是，這些煙民當中，有些被迫鋌而走險，轉而吸食來歷不明、質素參差的私煙，健康反而受到危害。凡此種種，安坐冷氣房指點江山的委員會成員，當然不會知道。

加熱煙合法化徵稅更可取

政府經常要求市民「理性」看待施政、積極提供意見，惟加煙草稅一事，不論從「工具」還是「價值」上，俱不符理性原則。委員會建議如此反其道而行，是為了自我感覺良好，還是誘惑有關部門漠視市民需要、與民為敵呢？

面對庫房嚴重赤字，政府與其聽取委員會離地建議，財爺以及一眾AO倒不如貼地思考對策，堵載稅項漏洞。其實香港不少煙民已轉為吸食加熱煙，如果未來立法會集中火力，規管加熱煙徵收稅項，就可以大力打擊現時走私加熱煙的情況，再合法將其收入，歸還庫房，做法簡單直接，相信比甚麼「增加煙草稅100%」來得有效百倍。

顧書維

自由撰稿人