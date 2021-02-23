特區政府打壓民主派執政的區議會，屢次以超越區議會職能為由，阻撓區議會討論各項議題。有油尖旺區議員就自己區內遭封區呈上文件，要求政府部門解釋封區理據，都遭當區以同一理由拒絕批准文件。議員質疑政府要將區議會「噤聲」，只准區議會歌頌政府。

要求解釋封區準則 文件卻被民政處DQ

公民黨油尖旺區議會副主席余德寶本月9日就海富苑海裕閣於本月7日遭突襲封區提出文件，要求解釋封區準則，並批評封區勞民傷財，要求停止有關行動。

惟他今日（23日）在社交網站Facebook發文表示，該份文件被民政處DQ，稱昨日收到區議會秘書來電，指該文件的內容超出《區議會條例》第61條所列的區議會職能，故秘書處不會提供任何服務，官員亦不會出席和討論相關的議題。

余德寶為海富苑當區區議員，他質疑封區發生於油尖旺區，亦是自己選區範圍內，何以提出有關提問會違反區議會職能，他直斥港府不知所謂：「政府要禁聲禁到幾時呢？連問點解要封自己個區，都要DQ？」認為提出文件要求官員解釋都不做好，才是違反區議員職能，並對街坊表示抱歉，未能在會議上跟進問題。

「真係掌握唔到仲有乜可以傾」

余德寶接受《蘋果》查詢時，批評民政處做法荒謬，重申海富苑短期內確診個案患者開始有病徵時，已送到檢測中心隔離，及後確診，加上該區環境樣本未有呈陽性結果，質疑政府不敢在公開場合回應有關封區準則的提問。

他指以往一些政治性議題如「明日大嶼」及警隊行為事宜，均被拒在區議會提出討論，現時有關封區的民生事項都要禁止，「真係掌握唔到仲有乜可以傾，係咪淨係可以傾飲飲食食，或者歌頌政府工作？」

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