【本報訊】前年7月九龍區大遊行後，有短髮女子在旺角拍攝，示威者懷疑她是便衣女警影「大頭照」，將她包圍並要求刪相刪片。事後三男女被控非法禁錮及非禮等罪，包括一名教師和學生，案件昨開審。女事主作供憶述被示威者圍困時語帶哽咽，法官練錦鴻見狀安慰她：「你今日上嚟係好勇敢嘅事。」又要求職員遞水給她。庭上播放現場片段，當畫面顯示記者及旁人拍攝女事主時，練官三番四次強調：「旁邊影相啲人冇人幫手。」

案件昨在區域法院開審，被告依次為男廚師黃子隆（31歲）、男學生吳睿智（23歲）及女教師蘇瑋善（24歲）。他們被控前年7月7日，在旺角山東街與西洋菜南街交界非法囚禁女事主X，及參與非法集結。黃另被指事發時非禮X。

作供哽咽獲官安慰

控方案情指，X約於晚上10時途經旺角，並以手機拍攝四周，其間一名女子突然指X拍攝她，試圖搶走她的手機。其後有示威者包圍X，懷疑X是便衣女警並拍攝他們，以粗口辱罵X，又要求X刪除影像。

及後戴口罩的首被告推跌X並以雙手抓着她的肩膊，從後觸碰X的胸部外側，又將X緊緊抱在身前。X不斷呼救，但首被告按X的胸部，並緊捉X雙臂，將X拉向他，並將下體壓向X的臀部。首被告用前臂勒X頸部，使她呼吸困難。

其後，同樣戴着口罩的第三被告捉住X，X要求離開但不果。蘇着X坐在地上，與其他人繼續緊捉住X的手。X試圖離開現場，蘇與示威者立即從後追趕。此時次被告出現，雙手捉住X的肩膊，蘇則用雙手捉住X的右前臂。最終X成功逃脫，跑向警方防線求救，她翌日求診證實四肢有多處瘀傷，同日報警。

X昨於屏風後作供，稱當日用電話私訊朋友，其間一名女士突然趨前並大聲高呼指遭她拍攝，有十多人聞言趕至。X昨形容示威者「追住我、拉住我」時，語帶哽咽，一度中斷作供。練官安慰並稱讚她勇敢，要求她控制情緒，協助法庭。X稱當時覺得「好無助」、「好violated（被侵犯）」，自言曾衝向正拍攝的記者求救，「點知佢哋縮開」。她成功逃脫後，聽從女警建議回家。

代表首被告的大狀姚本成盤問X指，她被包圍時從沒稱遭非禮；X指曾呼喊「強姦」，但她承認向警方求救後沒稱遭非禮。姚指根據X的書面口供，當示威者指控X錄影在場人士，X的反應是立即鎖屏，又喝指對方。聆訊今續。

案件編號：DCCC893/19